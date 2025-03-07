اشتعلت المنافسة من جديد في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعد فوز الهلال وتعادل النصر، ضمن منافسات مباريات اليوم.

والتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع غريمه الفيحاء، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

أهداف مباراة الهلال والفيحاء

وانتصر الهلال على الفيحاء بهدفين دون رد في هذه المواجهة، حيث سجل ثنائية الزعيم، كل من، محمد كنو وميتروفيتش.

أهداف مباراة النصر والشباب

على الجانب الآخر، تعادل النصر إيجابيًا مع الشباب، بهدفين لكل فريق، وأحرز ثنائية العالمي خلال هذا اللقاء، كريستيانو رونالدو وأيمن يحيي.

وبذلك، حصل الهلال على ثلاث نقاط ثمينة في مشوره بالدوري السعودي، بينما حصد كل من النصر والشباب على نقطة وحيدة.

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، جدول ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال وتعادل النصر اليوم.

ترتيب الدوري السعودي 2024-2025

1- الاتحاد 58 نقطة.

2- الهلال 54 نقطة.

3- القادسية 51 نقطة.

4- النصر 48 نقطة.

5- الأهلي 47 نقطة.

6- الشباب 30 نقطة.

7- الاتفاق 32 نقطة.

8- التعاون 31 نقطة.

9- الخلود 28 نقطة.

10- الرياض 30 نقطة.

11- الخليج 29 نقطة.

12- العروبة 26 نقطة.

13- ضمك 24 نقطة.

14- الفيحاء 22 نقطة.

15- الفتح 19 نقطة.

16- الرائد 18 نقطة.

17- الأخدود 17 نقطة.

18- الوحدة 17 نقطة.

ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال وتعادل النصر

ترتيب هدافي الدوري السعودي

وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هدف رونالدو اليوم كالآتي:

- كريستيانو رونالدو- النصر- 18 هدفًا.

- كريم بنزيما- الاتحاد- 16 هدفًا.

- ماركوس ليوناردو- الهلال- 16 هدفًا.

- إيفان توني- الأهلي- 16 هدفًا.

- خوليان كينيونيس- القادسية- 15 هدفًا.

- عبدالرزاق حمدالله- الشباب- 14 هدفًا.

- ميتروفيتش- الهلال- 12 هدفًا.

- موسي بارو- التعاون- 12 هدفًا.

- ميزياني ماوليدا- الخلود- 12 هدفًا.

- جورج نكودو- ضمك- 11 هدفًا.

- أوباميانج- القادسية – 11 هدفاً.

- حسام عوار- الاتحاد- 10 أهداف.

- جورجينيو فينالدوم- الاتفاق- 10 أهداف.

- عبدال سالم- الخليج- 10 أهداف.

-ستيفن بيرجوين- الاتحاد – 10 أهداف.

- سيرجي سافيتش- الهلال- 9 أهداف.

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