موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في قمة الدوري المصري والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة، موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك، التي تجمعهما في قمة الدوري المصري الممتاز بهذا الموسم 2024-2025 والقنوات الناقلة لها.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع غريمه الزمالك، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري.

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك والقنوات الناقلة لها بدوري نايل.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في دوري نايل، مساء يوم الثلاثاء الموافق 11 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت مصر والعاشرة والنصف بتوقيت السعودية، على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ويمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري، عبر فضائية أون تايم سبورت ويأتي ترددها علة النحو التالي..

القمر الصناعي: النايل سات

تردد قناة أون تايم سبورت: 11861

معدل استقطاب القناة: «V»

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك

قائمة الأهلي أمام الزمالك

وتأتي ملامح قائمة الأهلي لمباراة الزمالك في مباراة القمة على النحو التالي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: كريم الدبيس، أحمد نبيل كوكا، مصطفى العش، رامي ربيعة، أشرف داري، محمد هاني، أكرم توفيق، عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، أحمد رضا، إمام عاشور، كريم وليد، حسين الشحات، محمد عبدالله، أشرف بن شرقي.

الهجوم: جراديشار، وسام أبو علي.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي والزمالك

ويأتي جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة القمة كالآتي:

1- بيراميدز – 42 نقطة.

2- الأهلي – 39 نقطة.

3- الزمالك – 32 نقطة.

4- المصري البورسعيدي – 30 نقطة.

5- البنك الأهلي – 29 نقطة.

6- سيراميكا كليوباترا – 24 نقطة.

7- فاركو – 23 نقطة.

8- بتروجيت – 22 نقطة.

9 – حرس الحدود – 22 نقطة.

10- زد – 21 نقطة.

11- طلائع الجيش – 21 نقطة.

12- سموحة – 20 نقطة.

13- الاتحاد السكندري – 18 نقطة.

14- الجونة – 17 نقطة.

15- غزل المحلة – 17 نقطة.

16- الإسماعيلي – 14 نقطة.

17- إنبي – 12 نقطة.

18- مودرن سبورت – 9 نقاط

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