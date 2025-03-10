موعد مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يهتم عشاق كرة القدم، بمعرفة موعد مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان المرتقبة بينهما في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، موعدًا جديدًا مع غريمه باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري الأبطال.

ومن المقرر أن يلتقي فريق ليفربول مع باريس سان جيرمان، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، موعد مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان والقنوات الناقلة لها بالتردد.

موعد مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان

وتقام مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان، مساء يوم الثلاثاء الموافق 11 مارس الجاري، على ملعب آنفيلد، على أن تنطلق صافرتها في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

وتذاع مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان، عبر شاشة بي إن سبورت وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا.

ويأتي تردد قنوات بي إن سبورت على النحو التالي:

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

-التردد 11566 -الاستقطاب عمودي -معدل الترميز 27500 -معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

- التردد 11054 - الاستقطاب- أفقي - معدل الترميز 27500 -معامل تصحيح الخطأ 2/3.

موعد مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان والقنوات الناقلة

قائمة باريس سان جيرمان ضد ليفربول

وجاءت قائمة باريس على النحو التالي..

حراس المرمى: جيانلويجي دوناروما، ماتفي سافونوف، أرناو تينياس.

الدفاع: لوكاس هيرنانديز، نونو مينديز، لوكاس بيرالدو، ويليان باتشو، بريسنيل كيمبيمبي، ماركينيوس، أشرف حكيمي.

الوسط: فابيان رويز، فيتينيا، لي كانج إن، سيني مايولو، وارين زائير إيمري، جواو نيفيز.

الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا، برادلي باركولا، جونزالو راموس، إبراهيم مباي، عثمان ديمبلي، ديزيريه دويه.

ويذكر، أن ليفربول انتصر على باريس بهدف دون رد، في مباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء بفرنسا.

اقرأ أيضًا:

أنشيلوتي يكشف تطورات مصابي ريال مدريد قبل لقاء أتلتيكو في دوري الأبطال

"لم يشغلني الأمر".. تعليق مثير من محمد صلاح بعد معادلة رقم أجويرو