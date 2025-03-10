جدول مواعيد مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.. مواجهات نارية

يترقب عشاق كرة القدم، جدول مواعيد مباريات إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بهذا الموسم 2024-2025.

ويشهد جدول مباريات دوري أبطال أوروبا القادمة، على مواجهات نارية، من بينهم صدام باريس سان جيرمان وليفربول، وبرشلونة ضد بنفيكا، بجانب ديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، جدول مواعيد مباريات دوري الأبطال والقنوات الناقلة لها بالتردد.

مواعيد مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

ويأتي جدول مواعيد مباريات إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة لها، كما يلي:

برشلونة ضد بنفيكا / الثلاثاء 11 مارس 2025 / 7:45 مساءً.

ليفربول ضد باريس سان جيرمان/ الثلاثاء 11 مارس 2025 / 10:00 مساءً.

بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن /الثلاثاء 11 مارس 2025 / 10:00 مساء.

إنتر ميلان ضد فينورد روتردام/ الثلاثاء 11 مارس 2025 / 10:00 مساءً.

ليل ضد بورسيا دورتموند / الأربعاء 12 مارس 2025/ 7:45 مساءً.

ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد/ الأربعاء 12 مارس 2025 / 10:00 مساءً.

أرسنال ضد آيندهوفن/ الأربعاء 12 مارس 2025/ 10:00 مساءً.

أستون فيلا ضد كلوب بروج / الأربعاء 12 مارس 2025 / 10:00 مساءً.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا

وتنقل أحداث مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2024-2025، عبر شاشة بي إن سبورت ويأتي ترددها على النحو التالي:

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

-التردد 11566 -الاستقطاب عمودي -معدل الترميز 27500 -معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

- التردد 11054 - الاستقطاب- أفقي - معدل الترميز 27500 -معامل تصحيح الخطأ 2/3.

ملامح قائمة ليفربول أمام باريس سان جيرمان

ويأتي قائمة ليفربول أمام باريس سان جيرمان كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر، كيليهير، جاروس.

خط الدفاع: كوانساه، آندي روبرتسون، تسيميكاس، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ديفيز، ترينت ألكسندر أرنولد.

الوسط: هارفي إليوت، واتارو إندو، ريان جرافنبيرخ، كورتيس جونز، ماكونيل، دومينيك سوبوسلاي، أليكسيس ماك أليستر، تيري نيوني.

الهجوم: داروين نونيز، كودي جاكبو، فيدريكو كييزا، محمد صلاح، لويس دياز، ديوجو جوتا.

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