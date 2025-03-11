تاريخ انسحابات الأهلي أمام الزمالك قبل مباراة القمة 130.. أشهرهم موقعة كنفاني

أثار النادي الأهلي الجدل في الساعات الماضية، حول قراره بتأجيل مباراة القمة 130، أمام الزمالك بسبب عدم تحقيق مبدأ التكافؤ بين الفرق المنافسة في الدوري المصري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد الزمالك، في تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 18 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن النادي الأهلي في الساعات الماضية، رفضه لخوض مباراة القمة في موعدها، بسبب عدم تعيين طاقم تحكيم أجنبي، بل أسندت المهمة لطاقم مصري بقيادة الدولي محمود بسيوني.

وأصر الأهلي على قراره حتى الآن، بتأجيل مباراة القمة أمام الزمالك، بسبب عدم تعيين طاقم أجنبي، حتى موعد انطلاق المباراة.

أسباب انسحابات الأهلي أمام الزمالك

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، تاريخ انسحابات الأهلي أمام الزمالك، قبل مباراة القمة 130.

وشهد التاريخ، على انسحب الأهلي من مواجهات الزمالك، 3 مرات، وأبرزهم مرتين في موقعة نجمه مروان كنافاني الشهيرة.

وجاءت أسباب انسحاب الأهلي أمام الزمالك عبر التاريخ على النحو التالي..

الانسحاب الأول كان في عام 1941، بعدما توج الزمالك بلقب الدوري المصري.

الثاني في الدقيقة 20 من قمة موسم 1966، بسبب عدم احتساب هدف صحيح للأحمر.

الثالثة بعام 1972 بسبب القرارات التحكيمية تجاه الحارس مروان كنفاني.

الأهلي والزمالك في مباراة القمة

الزمالك يرد على قرار انسحاب الأهلي من مباراة القمة 130

ورد الزمالك على قرار الأهلي في بيان كتب من خلاله: "يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب أن النادي سيخوض مباراة اليوم في موعدها المحدد سلفاً، مع رفضه القاطع لمحاولات التأجيل إلى موعد جديد مهما كانت المبررات".

وأضاف: "كما يعلن مجلس إدارة الزمالك كذلك رفضه تغيير طاقم الحكام الذي تم الإعلان عنه أمس الاثنين من جانب اتحاد الكرة، عملاً باللوائح المعلنة قبل بداية الموسم، ويتمسك الزمالك أيضاً برفض تأخير موعد المباراة 60 دقيقة".

وتابع: "ويطالب نادي الزمالك الجهات المعنية والمسؤولة عن كرة القدم المصرية بتطبيق اللوائح على جميع الأطراف تحقيقاً للعدالة التي ننشدها بشكل دائم".

واختتم: "ويأتي ذلك مطابقاً للموقف الواضح من جانب نادي الزمالك منذ البداية حيث التزم بالهدوء التام، وتعامل بمنتهى الحرص على مصالح جماهيره العظيمة في كل مكان، والتي يقدر دورهم الرائع في دعم كيان نادي الزمالك، مع تمسك النادي بحقوق جماهيره وجميع المنتمين له".

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