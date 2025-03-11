بيان ناري من الزمالك بشأن تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي

أصدر نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بيانًا ناريًا، منذ قليل، يكشف من خلاله موقفه من تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي، المقرر خوضها مساء اليوم الثلاثاء.

ومن المفترض أن يلتقي الزمالك مع الأهلي، مساء اليوم، في مباراة القمة 130 من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي ينطلق صافرتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان الأهلي قد أعلن في الساعات الماضية، أنه لن يخوض مباراة القمة اليوم، إلا في وجود طاقم تحكيم أجنبي، وليس مصري كما أعلن اتحاد الكرة المصري.

واعترض الزمـالك على قرار الأهلي في بيان رسمي، يستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي.

الزمالك يرفض تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي

وكتب الزمالك في بيانه: "يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب أن النادي سيخوض مباراة اليوم في موعدها المحدد سلفاً، مع رفضه القاطع لمحاولات التأجيل إلى موعد جديد مهما كانت المبررات".

وأضاف: "كما يعلن مجلس إدارة الزمالك كذلك رفضه تغيير طاقم الحكام الذي تم الإعلان عنه أمس الاثنين من جانب اتحاد الكرة، عملاً باللوائح المعلنة قبل بداية الموسم، ويتمسك الزمالك أيضاً برفض تأخير موعد المباراة 60 دقيقة".

وتابع: "ويطالب نادي الزمالك الجهات المعنية والمسؤولة عن كرة القدم المصرية بتطبيق اللوائح على جميع الأطراف تحقيقاً للعدالة التي ننشدها بشكل دائم".

الزمالك يرفض تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي

وأتم: "ويأتي ذلك مطابقاً للموقف الواضح من جانب نادي الزمالك منذ البداية حيث التزم بالهدوء التام، وتعامل بمنتهى الحرص على مصالح جماهيره العظيمة في كل مكان، والتي يقدر دورهم الرائع في دعم كيان نادي الزمالك، مع تمسك النادي بحقوق جماهيره وجميع المنتمين له".

حكم مباراة الأهلي والزمالك في القمة

اتحاد الكرة المصري، قد أعلن في الساعات الماضية، تولي مهمة إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، إلى طاقم تحكيم مصري، بقيادة محمود بسيوني.

ويعاونه كل من، سامي هلهل، أحمد توفيق طلب، وحمادة القلاوي، حكمًا رابعًا، بينما يتواجد 3 حكام في غرفة الفيديو، وهم أحمد الغندور، ويساعده محمد الشناوي وهاني عبدالفتاح.

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