رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن حكم مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكم مباراة الأهلي والزمالك، المرتقبة بينهما في القمة 130 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع غريمه الزمالك، ضمن منافسات الجولة 18 من بطولة الدوري المصري لموسم 2024-2025.

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك، في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 11 مارس الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

حكم مباراة الأهلي والزمالك في القمة 130

واستقر اتحاد الكرة المصري، على إسناد مهمة إدارة مباراة القمة 130 بين الأهلي والزمالك، إلى طاقم تحكيم مصري، بقيادة محمود بسيوني.

ويساعده كل من، سامي هلهل، أحمد توفيق طلب، وحمادة القلاوي، حكمًا رابعًا، بينما يتواجد 3 حكام في غرفة الفيديو، وهم أحمد الغندور، ويساعده محمد الشناوي وهاني عبدالفتاح.

حكم مباراة الأهلي والزمالك في القمة 130

قائمة الأهلي أمام الزمالك

واستقر مارسيل كولر، على قائمة الأهلي لمباراة الزمالك في مباراة القمة والتي تضم كل من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: كريم الدبيس، أحمد نبيل كوكا، مصطفى العش، رامي ربيعة، أشرف داري، محمد هاني، أكرم توفيق، عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، أحمد رضا، إمام عاشور، كريم وليد، حسين الشحات، محمد عبدالله، أشرف بن شرقي.

الهجوم: جراديشار، وسام أبو علي.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي والزمالك

ويستعرض لكم موقع الموجز، جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة القمة، والذي يأتي كالآتي:

1- بيراميدز – 42 نقطة.

2- الأهلي – 39 نقطة.

3- الزمالك – 32 نقطة.

4- المصري البورسعيدي – 30 نقطة.

5- البنك الأهلي – 29 نقطة.

6- سيراميكا كليوباترا – 24 نقطة.

7- فاركو – 23 نقطة.

8- بتروجيت – 22 نقطة.

9 – حرس الحدود – 22 نقطة.

10- زد – 21 نقطة.

11- طلائع الجيش – 21 نقطة.

12- سموحة – 20 نقطة.

13- الاتحاد السكندري – 18 نقطة.

14- الجونة – 17 نقطة.

15- غزل المحلة – 17 نقطة.

16- الإسماعيلي – 14 نقطة.

17- إنبي – 12 نقطة.

18- مودرن سبورت – 9 نقاط

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