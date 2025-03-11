الأهلي يلتزم بقراره ويرفض خوض مباراة الزمالك

وصلت حافلة فريق الأهلي إلى مقر النادي في مدينة نصر، حيث خاض الفريق مرانه بشكل طبيعي، في تأكيد جديد على التزامه بقرار عدم خوض مباراة الزمالك، التي كان مقررًا إقامتها في التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. التفاصيل يرصدها الموجز في الاسطور التالية.

وكانت حافلة الأهلي قد غادرت فندق الإقامة في التجمع الخامس، وسط تكهنات بأنها قد تتجه إلى استاد القاهرة لخوض اللقاء، إلا أن مسارها انتهى إلى مقر النادي بمدينة نصر، حيث أدى اللاعبون تدريباتهم، ليؤكد النادي تمسكه بقراره بعدم خوض المباراة.

وفي هذا السياق، أرسل الأهلي خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة، أوضح خلاله موقفه النهائي من المباراة، استنادًا إلى القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة خلال اجتماعه الطارئ الذي عقد صباح اليوم في الحادية عشرة، والتي جاءت على النحو التالي:

الإصرار على تأجيل المباراة احترامًا لقرار رابطة الأندية المحترفة، مع التأكيد على ضرورة تعيين طاقم تحكيم أجنبي لضمان النزاهة والعدالة بين الأندية المتنافسة. وفي حال عدم تحقيق ذلك، فإن الأهلي يلوّح بعدم استكمال بطولة الدوري.

استمرار انعقاد مجلس الإدارة لمتابعة التطورات واتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للمستجدات.

الزمالك والأهلي

طاقم التحكيم يصل إلى استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة الأهلي والزمالك

وصل الحكم الدولي محمود بسيوني وطاقمه التحكيمي إلى استاد القاهرة، مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

ويتولى بسيوني قيادة المواجهة تحكيميًا، يعاونه كل من سامي هلهل وأحمد توفيق طلب كمساعدين، وحمادة القلاوي حكمًا رابعًا، فيما يتواجد أحمد الغندور على تقنية الفيديو (VAR) بمساعدة هاني عبد الفتاح ومحمد الشناوي.

وعقد أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام، جلسة مع الطاقم قبل التوجه إلى الملعب، شدد خلالها على ضرورة التركيز الشديد طوال اللقاء، والعمل على إخراج المباراة بالشكل الأمثل، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين أفراد الطاقم لضمان اتخاذ القرارات الصحيحة.

كما وجه رويز نصائح خاصة لفريق تقنية الفيديو، مطالبًا إياهم بالتأكد من مواقع الكاميرات قبل انطلاق المباراة لضمان دقة مراجعة اللقطات التحكيمية. وشدد على الحكم الرابع حمادة القلاوي بضرورة التعامل بهدوء مع دكة بدلاء الفريقين للحفاظ على أجواء اللقاء.

وكانت لجنة الحكام قد أعلنت، أمس الاثنين، تعيين طاقم تحكيم مصري بالكامل لإدارة المباراة المرتقبة بين القطبين، في لقاء يحمل أهمية كبرى ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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