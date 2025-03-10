اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة الأولى من المرحلة الثانية بالدوري المصري

كشفت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن أسماء الطاقم التحكيمي لمباريات الجولة الأولى من الدوري المصري، المقرر انطلاقها غدًا الثلاثاء 11 مارس 2025، والتي تستمر حتى الخميس المقبل، وتشمل منافسات مجموعة البطولة ومجموعة تفادي الهبوط لدوري المحترفين. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وتشهد الجولة الأولى قمة مرتقبة بين الأهلي والزمالك ضمن مواجهات مجموعة البطولة، حيث تُقام المباريات على مدار ثلاثة أيام متتالية، بواقع ثلاث مباريات في اليوم الأول، ومثلها في اليوم الثاني، فيما يختتم الأسبوع بمباراة وحيدة يوم الخميس.

أسماء الحكام في المباريات الأربع

الجونة - الاتحاد

التاسعة والنصف مساء (ستاد خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر)

حكم ساحة: محمود وفا

حكم مساعد 1: أحمد عبد المنعم شعبان

حكم مساعد 2: أحمد كمال

حكم رابع: عمرو رمضان

حكم VAR: هشام القاضي

حكم VAR مساعد: هيثم الشريف

مودرن سبورت - سموحة

التاسعة والنصف مساء (ستاد السلام)

حكم ساحة: نادر قمر الدولة

حكم مساعد 1: محمود عبد السميع

حكم مساعد 2: محمد عاطف الزناري

حكم رابع: محمود إبراهيم الدسوقي

حكم VAR: طارق مجدي

حكم VAR مساعد: سمير جمال

حرس الحدود - بتروجيت

التاسعة والنصف مساء (ستاد المكس بالإسكندرية)

حكم ساحة: أحمد ناجي

حكم مساعد 1: حاتم علام

حكم مساعد 2: إسلام أبو العطا

حكم رابع: وليد عبد الرازق

حكم VAR: محمد سلامة

حكم VAR مساعد: علاء صبري

الزمالك - الأهلي

التاسعة والنصف مساء (ستاد القاهرة الدولي)

حكم ساحة: محمود بسيوني

حكم مساعد 1: أحمد توفيق طلب

حكم مساعد 2: سامي هلهل

حكم رابع: حمادة القلاوي

حكم VAR: أحمد الغندور

حكم VAR مساعد 1: محمد الشناوي

حكم VAR مساعد 2: هاني عبد الفتاح

نظام الدوري المصري في الموسم الحالي

يشهد الموسم الحالي نظامًا جديدًا في الدور الثاني، حيث تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين وفقًا لترتيب الدور الأول:

مجموعة التتويج: تضم الفرق التسعة الأوائل، والتي ستتنافس على لقب الدوري المصري وحسم المراكز المؤهلة للبطولات القارية.

مجموعة تفادي الهبوط: تشمل الفرق التي احتلت المراكز من العاشر حتى الثامن عشر، والتي ستقاتل من أجل البقاء في الدوري الممتاز وتجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية.

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