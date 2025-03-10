أول تعليق من مصطفى شلبي بعد أزمته داخل الزمالك قبل مواجهة الأهلي

قدم مصطفى شلبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اعتذارًا علنيًا عن تصرفه خلال مباراة فريقه أمام مودرن سبورت في بطولة كأس مصر، حيث اعترض على قرار التبديل بين شوطي المباراة.

ونشر شلبي اعتذاره عبر "استوري" صفحته على إنستجرام، قائلًا: "مبدئيًا، بعتذر عن رد الفعل اللي حصل في ماتش فيوتشر، ومتقبل وبحترم أي قرار ضدي. ثانيًا، اسم نادي الزمالك إضافة لأي شخص بينتمي ليه".

وأضاف" كل الناس تعرف إني شخص مش بفتعل مشاكل، ودا قدام الناس على مدار تلات سنين داخل النادي. اللي حصل دا نتيجة وقت عصبية".

كواليس غضب مصطفى شلبي في الزمالك

وكان مصطفى شلبي قد قام بحذف صورته الشخصية من حسابه الرسمي على إنستجرام واستبدلها بصورة سوداء، وذلك عقب معاقبته من قبل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، حيث تم استبعاده من مواجهة الأهلي وتغريمه ماديًا.

كما قام بحذف اسم نادي الزمالك من حسابه، بعد أن كان يذكر أنه لاعب بالنادي، وهو ما رفض مصدر داخل النادي التعليق عليه في الوقت الحالي.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تفاصيل العقوبة التي وقعت على شلبي، موضحًا أن جلسة جمعت بين بيسيرو وعبد الواحد السيد، مدير الكرة، عقب مباراة مودرن سبورت، تم خلالها الاتفاق على توقيع عقوبة مالية كبيرة على شلبي بقرار إداري تأديبي من عبد الواحد السيد.

وأضاف المصدر لـ " الموجز" أن قرار استبعاده الفني من مباراة الأهلي في الدوري جاء بقرار من بيسيرو، الذي رأى أنه إجراء انضباطي بحت نتيجة لاعتراض شلبي على التبديل بين الشوطين في مباراة مودرن سبورت.

ورفض المصدر التعليق على قيام شلبي بحذف جملة "لاعبًا بنادي الزمالك" من حسابه واستبدال صورته الشخصية بصورة سوداء، مؤكدًا أن التركيز حاليًا ينصب على مباراة القمة ضد الأهلي، دون الانشغال بأي أمور أخرى.



موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي

ويستعد فريق الكروي الأول بـ نادي الزمالك للمواجهة المرتقبة أمام النادي الأهلي على ملعب " القاهرة الدولي" ضمن فعاليات الجولة الأولى من المرحلة النهائية ببطولة الدوري المصري.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام الزمالك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

اقرأ أيضًا:

قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة ليفربول الليلة في دوري أبطال أوروبا

محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر فبراير