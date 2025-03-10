هل تمرد لاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي في القمة ؟.. مصادر توضح

كشفت مصادر داخل نادي الزمالك عن حقيقة تمرد لاعبي الفارس الأبيض قبل المواجهة المرتقبة أمام النادي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024/2025.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام غريمه التقليدي الزمالك على ملعب " القاهرة الدولي" يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 مارس الجاري في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

وستبدأ صافرة لقاء الأهلي ضد الزمالك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الزمالك ينفي تمرد لاعبيه قبل مواجهة الأهلي

ونفى مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك ما تردد عن تمرد لاعبي الفريق وامتناعهم عن المشاركة في التدريبات الجماعية بسبب تأخر صرف المستحقات المالية.

وأضاف المصدر لـ"الموجز" أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أن اللاعبين لم يهددوا بعدم دخول المعسكر قبل مواجهة الأهلي أو الامتناع عن خوض المباراة، حيث إنهم على علم بموعد صرف المستحقات.

وأوضح المصدر أن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، نجح في إنهاء أزمة المستحقات المالية المتعلقة باللاعبين عن آخر موسمين، مؤكدًا أنه لا يوجد أي لاعب داخل الفريق لديه مستحقات متأخرة عن المواسم السابقة.

وأضاف المصدر أن اللاعبين تلقوا جزءًا من المستحقات في 9 يناير الماضي، وكانوا ينتظرون صرف جزء آخر في 12 يناير، لكن ذلك لم يحدث، على أن يتم صرف هذا الجزء خلال الأيام القليلة المقبلة، مع إبلاغهم بذلك كما لفت إلى أن اللاعبين يحصلون على مكافآت الفوز بشكل منتظم.

يذكر أن النادي الأهلي يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري NILE برصيد 39 نقطة من 17 مباراة، بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

جدول ترتيب دوري NILE قبل موقعة الزمالك والأهلي

يأتي ترتيب جدول ترتيب الدوري المصري وفقًا لـ " الموجز" على النحو التالي:-

1- بيراميدز 42 نقطة.

2- الأهلي 39 نقطة.

3- الزمالك 32 نقطة.

4- المصري البورسعيدي 30 نقطة.

5- البنك الأهلي 29 نقطة.

6- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة.

7- فاركو 23 نقطة.

8- حرس الحدود 22 نقطة.

9- زد إف سي 21 نقطة.

10- طلائع الجيش 21 نقطة.

11- سموحة 20 نقطة.

12- بتروجيت 20 نقطة.

13- الاتحاد السكندري 18 نقطة.

14- غزل المحلة 18 نقطة.

15- الجونة 17 نقطة.

16- الإسماعيلي 14 نقطة.

17- إنبي 12 نقطة.

18- مودرن سبورت 9 نقاط.

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