تحكيم مصري مرشح لقيادة قمة الزمالك والأهلي في الدوري الممتاز

يبدو أن مباراة القمة المرتقبة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري الممتاز ستدار بصافرة محلية، حيث يقترب طاقم تحكيم مصري من قيادة المواجهة المنتظرة، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وكشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن هناك اتجاهًا قويًا لإسناد المباراة لحكام مصريين، مشيرًا إلى أن الحكم محمود بسيوني هو الأوفر حظًا لقيادة اللقاء كحكم ساحة.

الأهلي والزمالك

ترشيح طاقم تحكيم مصرى بقيادة محمود بسيونى لادارة مباراة الاهلي والزمالك المقبله — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) March 9, 2025

ويستضيف استاد القاهرة الدولي المواجهة المرتقبة بين الزمالك والأهلي، يوم الثلاثاء 11 مارس، ضمن الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمنافسات الدوري المصري، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ويدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب المرحلة الأولى من الدوري المصري برصيد 39 نقطة، متفوقًا بفارق 7 نقاط عن الزمالك، الذي يحتل المركز الثالث، مما يزيد من أهمية اللقاء لكلا الفريقين في صراع المنافسة على اللقب.

وكان فريق الأهلي أستأنف تدريباته مساء الأمس على ملعب التتش، قبل الانتظام في معسكر مغلق بالتجمع الخامس، اليوم الأحد.

قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في الدوري المصري

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة - مصطفى العش - كريم الدبيس - أحمد نبيل كوكا - أشرف داري - محمد هاني - عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - عمرو السولية - أحمد رضا - إمام عاشور - كريم نيدفيد - حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد عبدالله - أشرف بن شرقي - جينك جراديشار - وسام أبوعلي.

الزمالك يواصل استعداداته للقمة بمشاركة تدريجية لأحمد حمدي وبرنامج تأهيلي لمحمود جهاد

وعلى الجانب الآخر، شهد مران الزمالك اليوم عودة أحمد حمدي للمشاركة في تدريبات الكرة بشكل تدريجي، تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، بعد إنهائه برنامجه التأهيلي خلال الفترة الماضية، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لقياسات طبية جديدة قريبًا، لتحديد موعد انضمامه الكامل إلى التدريبات الجماعية.

وفي السياق ذاته، واصل محمود جهاد، لاعب وسط الفريق، تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات، بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية، وشارك اللاعب في جزء من تدريبات الكرة مع زملائه، في إطار خطة تجهيزه للعودة التدريجية إلى المران الجماعي، إلى جانب خوضه تدريبات تأهيلية خاصة تحت إشراف علاء رجب، مخطط الأحمال البدنية.

اقرأ أيضًا:

مانشستر يونايتد يوقف زحف آرسنال ويمهد الطريق لليفربول نحو اللقب

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي| محمد صلاح يحافظ على الصدارة وكول بالمر يهدر فرصة التقدم