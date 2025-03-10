مهاجم الزمالك يغيب عن القمة 130 أمام النادي الأهلي

يواجه الفريق الكروي الأول بـ نادي الزمالك أزمة كبرى قبل المواجهة المرتقبة ضد النادي الأهلي في إطار منافسات بطولة الدوري المصري موسم 2024/2025.

ويستضيف ملعب " القاهرة الدولي" المواجهة المرتقبة التي تجمع بين نادي الزمالك وغريمه التقليدي النادي الأهلي في الجولة الأولى من المرحلة النهائية ببطولة الدوري المصري.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام منافسه الزمالك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ناصر منسي يغيب عن قائمة الزمالك أمام الأهلي

وواصل ناصر منسى، لاعب فريق الزمالك، غيابه عن مباريات فريقه بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، مما أدى إلى غيابه عن مواجهة مودرن سبورت الأخيرة.

ومن المتوقع أن يغيب منسى أيضًا عن مباراة الزمالك المرتقبة أمام الأهلي غدًا الثلاثاء، في الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري المصري، والمقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساءً على استاد القاهرة الدولي.

ويعاني ناصر منسى من إصابة في العضلة الخلفية، مما دفع البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق، إلى استبعاده من معسكر الفريق ومن قائمة الزمالك للمباراة بسبب عدم جاهزيته.

وكان منسى قد غاب عن مباراة الزمالك ضد مودرن سبورت في دور الـ16 من كأس مصر، والتي تأهل فيها الفريق إلى الدور ربع النهائي، بسبب إجهاد عضلي. وقرر الجهاز الفني إراحة اللاعب استعدادًا لمواجهة القمة، لكن الإصابة حالت دون مشاركته.

جدول ترتيب دوري NILE قبل موقعة الزمالك والأهلي

يأتي ترتيب جدول ترتيب الدوري المصري وفقًا لـ " الموجز" على النحو التالي:-

1- بيراميدز 42 نقطة.

2- الأهلي 39 نقطة.

3- الزمالك 32 نقطة.

4- المصري البورسعيدي 30 نقطة.

5- البنك الأهلي 29 نقطة.

6- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة.

7- فاركو 23 نقطة.

8- حرس الحدود 22 نقطة.

9- زد إف سي 21 نقطة.

10- طلائع الجيش 21 نقطة.

11- سموحة 20 نقطة.

12- بتروجيت 20 نقطة.

13- الاتحاد السكندري 18 نقطة.

14- غزل المحلة 18 نقطة.

15- الجونة 17 نقطة.

16- الإسماعيلي 14 نقطة.

17- إنبي 12 نقطة.

18- مودرن سبورت 9 نقاط.

اقرأ أيضًا:

قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة ليفربول الليلة في دوري أبطال أوروبا

محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر فبراير