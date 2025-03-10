siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

كورة وملاعب

ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي والزمالك المرتقبة

الأهلي والزمالك -
الأهلي والزمالك - الدوري المصري

يستعد الأهلي والزمالك لمواجهتهما المرتقبة والتي ستقام على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأولى من مرحلة تحديد البطل (المجموعة الأولى) من الدوري المصري. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية. 

يواجه الأهلي غريمه الزمالك غدًا الثلاثاء في تمام التاسعة والنصف مساءً، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأولى من مرحلة تحديد البطل (المجموعة الأولى).

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز المتصدر، فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

الأهلي والزمالك - الدوري المصري 
لا يفوتك

النادي الأهلي يحفز لاعبيه بمكافئة مالية قبل مباراة القمة أمام الزمالك

الكشف عن حارس الزمالك أمام الأهلي في القمة 130.. بيسيرو يحسم

ترتيب الدوري المصري

ويأتي ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي والزمالك كالتالي: 

  • 1- بيراميدز - (المباريات: 17 - الأهداف: 32 - النقاط: 42)
  • 2- الأهلي - (المباريات: 17 - الأهداف: 30 - النقاط: 39)
  • 3- الزمالك - (المباريات: 17 - الأهداف: 30 - النقاط: 32)
  • 4- المصري - (المباريات: 17 - الأهداف: 19 - النقاط: 30)
  • 5- البنك الأهلي - (المباريات: 17 - الأهداف: 22 - النقاط: 29)
  • 6- سيراميكا كليوباترا - (المباريات: 17 - الأهداف: 23 - النقاط: 24)
  • 7- فاركو - (المباريات: 17 - الأهداف: 17 - النقاط: 23)
  • 8- بتروجت - (المباريات: 17 - الأهداف: 17 - النقاط: 22)
  • 9- حرس الحدود - (المباريات: 17 - الأهداف: 17 - النقاط: 22)
  • 10- زيد - (المباريات: 17 - الأهداف: 15 - النقاط: 21)
  • 11- طلائع الجيش - (المباريات: 17 - الأهداف: 13 - النقاط: 21)
  • 12- سموحة - (المباريات: 17 - الأهداف: 13 - النقاط: 20)
  • 13- الاتحاد - (المباريات: 17 - الأهداف: 11 - النقاط: 18)
  • 14- الجونة - (المباريات: 17 - الأهداف: 10 - النقاط: 17)
  • 15- غزل المحلة - (المباريات: 17 - الأهداف: 16 - النقاط: 17)
  • 16- الإسماعيلي - (المباريات: 17 - الأهداف: 11 - النقاط: 14)
  • 17- إنبي - (المباريات: 17 - الأهداف: 10 - النقاط: 12)
  • 18- مودرن فيوتشر - (المباريات: 17 - الأهداف: 9 - النقاط: 9)

اقرأ أيضًا:

بيراميدز يعبر المقاولون بثنائية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر

القادسية يتقدم والاتحاد يخطف التعادل في الوقت القاتل بالدوري السعودي

لا يفوتك

قبل مواجهة اليوم| التاريخ ينحاز لأرسنال ومانشستر يونايتد يبحث عن تقليص الفارق واستعادة الهيبة

مرموش: جوارديولا يمنحني الثقة.. ولم أستوعب تسجيل هاتريك بهذه السرعة في البريميرليج

بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يسقط أمام نوتينجهام فورست بهدف قاتل في الدوري الإنجليزي
تم نسخ الرابط