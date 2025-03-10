ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي والزمالك المرتقبة

يستعد الأهلي والزمالك لمواجهتهما المرتقبة والتي ستقام على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأولى من مرحلة تحديد البطل (المجموعة الأولى) من الدوري المصري. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

يواجه الأهلي غريمه الزمالك غدًا الثلاثاء في تمام التاسعة والنصف مساءً، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأولى من مرحلة تحديد البطل (المجموعة الأولى).

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز المتصدر، فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

الأهلي والزمالك - الدوري المصري

ترتيب الدوري المصري

ويأتي ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي والزمالك كالتالي:

1- بيراميدز - (المباريات: 17 - الأهداف: 32 - النقاط: 42)

2- الأهلي - (المباريات: 17 - الأهداف: 30 - النقاط: 39)

3- الزمالك - (المباريات: 17 - الأهداف: 30 - النقاط: 32)

4- المصري - (المباريات: 17 - الأهداف: 19 - النقاط: 30)

5- البنك الأهلي - (المباريات: 17 - الأهداف: 22 - النقاط: 29)

6- سيراميكا كليوباترا - (المباريات: 17 - الأهداف: 23 - النقاط: 24)

7- فاركو - (المباريات: 17 - الأهداف: 17 - النقاط: 23)

8- بتروجت - (المباريات: 17 - الأهداف: 17 - النقاط: 22)

9- حرس الحدود - (المباريات: 17 - الأهداف: 17 - النقاط: 22)

10- زيد - (المباريات: 17 - الأهداف: 15 - النقاط: 21)

11- طلائع الجيش - (المباريات: 17 - الأهداف: 13 - النقاط: 21)

12- سموحة - (المباريات: 17 - الأهداف: 13 - النقاط: 20)

13- الاتحاد - (المباريات: 17 - الأهداف: 11 - النقاط: 18)

14- الجونة - (المباريات: 17 - الأهداف: 10 - النقاط: 17)

15- غزل المحلة - (المباريات: 17 - الأهداف: 16 - النقاط: 17)

16- الإسماعيلي - (المباريات: 17 - الأهداف: 11 - النقاط: 14)

17- إنبي - (المباريات: 17 - الأهداف: 10 - النقاط: 12)

18- مودرن فيوتشر - (المباريات: 17 - الأهداف: 9 - النقاط: 9)

اقرأ أيضًا:

بيراميدز يعبر المقاولون بثنائية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر

القادسية يتقدم والاتحاد يخطف التعادل في الوقت القاتل بالدوري السعودي