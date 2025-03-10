إمام عاشور يتصدر قائمة هدافي الدوري المصري قبل انطلاق مرحلة تحديد البطل

تنطلق منافسات الجولة الأولى من مرحلة تحديد البطل (المجموعة الأولى) في الدوري المصري، مساء يوم الثلاثاء، بمواجهة قوية تجمع بين الأهلي والزمالك على استاد القاهرة الدولي. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويخوض الفريقان اللقاء وسط أجواء تنافسية مشتعلة، حيث يحتل بيراميدز صدارة الترتيب برصيد 42 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني، بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

وعلى صعيد سباق الهدافين، يتصدر إمام عاشور، نجم الأهلي، القائمة برصيد 9 أهداف، متفوقًا بفارق هدف واحد عن ناصر منسي، مهاجم الزمالك، الذي يحتل المركز الثاني بـ 8 أهداف.

إمام عاشور

ترتيب هدافي الدوري المصري

ويأتي ترتيب هدافي الدوري المصري كالتالي:

1- إمام عاشور - الأهلي (9 أهداف)

2- أسامة فيصل - البنك الأهلي (8 أهداف)

3- ناصر منسي - الزمالك (8 أهداف)

4- صلاح محسن - المصري (7 أهداف)

5- محمد بن حمودة - غزل المحلة (7 أهداف)

6- ياو أنور - البنك الأهلي (6 أهداف)

7- محمود عبدالحفيظ زلاكة - سيراميكا كليوباترا (6 أهداف)

8- فيستون مايلي - بيراميدز (6 أهداف)

9- عمرو ناصر - فاركو (6 أهداف)

10- مصطفى فتحي - بيراميدز (6 أهداف)

11- إبراهيم عادل - بيراميدز (5 أهداف)

12- مروان حمدي - الإسماعيلي (4 أهداف)

13- أحمد بلحاج - سيراميكا كليوباترا (4 أهداف)

14- مصطفى زيكو - زيد (4 أهداف)

15- محمود ممدوح - حرس الحدود (4 أهداف)

أفضل صانع أهداف

أحمد قندوسي - سيراميكا كليوباترا (7 تمريرات حاسمة)

قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك اليوم

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: كريم الدبيس، أحمد نبيل كوكا، مصطفى العش، رامي ربيعة، أشرف داري، محمد هاني، أكرم توفيق، عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، أحمد رضا، إمام عاشور، كريم وليد نيدفيد، حسين الشحات، محمد عبدالله، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: جراديشار، وسام أبوعلي.

وقرر مارسيل كولر استبعاد كلاً من محمد مجدي أفشة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله رغم تعافيهم من الإصابات المختلفة التي لحقت بهم.

اقرأ أيضًا:

بيراميدز يعبر المقاولون بثنائية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر

مرموش: جوارديولا يمنحني الثقة.. ولم أستوعب تسجيل هاتريك بهذه السرعة في البريميرليج