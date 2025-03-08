الإصابة تحرم بيراميدز من خدمات نجم الفريق قبل إنطلاق مرحلة التتويج بالدوري

بيراميدز.. يستعد نادي بيراميدز لخوض منافسات مرحلة التتويج من الدوري المصري الممتاز بعدما تصدر جدول الترتيب في الدور الأول بـ 42 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي في الوصافة بـ 39.

فريق الكرة بنادي بيراميدز

ويفتقد الفريق السماوي لجهود محمد حمدي الظهير الأيسر لنادي بيراميدز بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة في الدوري، ويرصد الموجز فيما يلي مدة غياب اللاعب عن مباريات الفريق.

طبيعة إصابة محمد حمدي لاعب بيراميدز

محمد حمدي

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها محمد حمدي الظهير الأيسر للفريق، حيث أثبتت الأشعة إصابة اللاعب بجزع في الرباط الصليبي الأمامي مع وجود ارتشاح في الركبة.

مدة غياب محمد حمدي عن مباريات بيراميدز

وأوضح الدكتور مصطفي المنيري أن محمد حمدي سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مدته 3 أسابيع قبل العودة والمشاركة مجددا مع الفريق في مباريات المرحلة المقبلة.

موعد مباراة بيراميدز القادمة

ويستعد نادي بيراميدز لمواجهة نادي المقاولون العرب في التاسعة ونصف مساء الغد علي ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس مصر.

بيراميدز ومودرن سبورت

مشوار بيراميدز خلال الدور الأول من الدوري

بدأ بيراميدز مشوار الدوري هذا الموسم 2024-2025 بتعادل مخيب أمام بتروجيت 1-1، لكنه استعاد توازنه سريعًا بفوزين متتاليين على إنبي 2-1 والبنك الأهلي 3-1،ثم تعرض لأول خسارة له أمام المصري 0-1، قبل أن يخرج بنقطة أمام الإسماعيلي 1-1.

ومع انطلاق الجولة السادسة بدأ الفريق في سلسلة انتصارات مميزة حيث تغلب على فاركو 3-0، الجونة 1-0، غزل المحلة 3-0، ثم زد 1-0، وفي الجولة العاشرة، فرض بيراميدز التعادل على الأهلي 1-1.

ثم الفوز الكبير على الزمالك 3-0، بداية سلسلة إنتصارات حتي الجولة الأخيرة حيث حقق الإنتصار علي سموحه بهدف دون رد، حرس الحدود 3-0، مودرن سبورت 1-0، طلائع الجيش 2-1، الإتحاد 3-1، وسيراميكا بهدفين مقابل هدف وحيد.

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