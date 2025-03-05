تشكيل مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كيلوباترا في الدوري المصري

ينتظر متابعو كرة القدم المحلية، انطلاق وتشكيل مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كيلوباترا، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كيلوباترا، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، في الجولة 17 من الدوري المصري لموسم 2024-2025.

مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كيلوباترا

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، تشكيل مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كيلوباترا في دوري نايل والذي جاء كالآتي:

تشكيل بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - محمد الشيبي.

الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: فيستون مايلي.

بدلاء بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا اليوم

وضمت مقاعد بدلاء بيراميدز، كل من، شريف إكرامي - يوسف أوباما - أحمد توفيق - محمود دونجا - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - طارق علاء - كريم حافظ - دودو الجباس.

تشكيل سيراميكا كيلوباترا أمام بيراميدز اليوم

وأعلن علي ماهر عن تشكيل سيراميكا كيلوباترا أمام بيراميدز اليوم والذي جاء كالآتي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - محمد توني.

الوسط: محمد عادل - إسلام عيسى - أحمد قندوسي - محمود زلاكه - أحمد بلحاج.

الهجوم: فخري لاكاي.

بدلاء سيراميكا كيلوباترا أمام بيراميدز

ويجلس على مقاعد بدلاء سيراميكا كل من، محمد كوكو - سعد سمير - احمد عابدين - عمرو قلاوة - إبراهيم محمد - أيمن موكا - يوسف عفيفي - محمد رضا - محمد رضا بوبو.

مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كيلوباترا

القنوات الناقلة لمباراة سيراميكا كيلوباترا وبيراميدز

وتذاع مباراة سيراميكا وبيرامـيدز اليوم، عبر فضائية أون تايم سبورت وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري بهذا الموسم 2024-2025.

قائمة بيراميدز لمباراة سيراميكا كيلوباترا

وجاءت قائمة بيراميدز لمواجهة سيراميكا كالآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي- أحمد الشناوي- يوسف نادر. خط الدفاع: على جبر- محمد حمدي- طارق علاء- أسامة جلال- كريم حافظ- محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه- مصطفى فتحي- مهند لاشين- عبدالرحمن مجدي- أحمد عاطف قطة- إبراهيم عادل- محمود دونجا- أحمد توفيق.

خط الهجوم: يوسف أوباما- فيستون ماييلي- دودو الجباس- مروان حمدي.

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