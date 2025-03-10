موعد مباراة بيراميدز ضد المصري في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

اصطدم بيراميدز متصدر جدول ترتيب الدوري المصري بنظيره المصري البورسعيدي صاحب المركز الرابع، في مواجهة مرتقبة وقوية ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني ببطولة الدوري. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويسعى الفريقان لتحقيق بداية قوية في هذه المرحلة الحاسمة من المسابقة، حيث يأمل بيراميدز في مواصلة صدارته، بينما يتطلع المصري لتعزيز موقعه في المربع الذهبي.

بيراميدز والمصري

موعد مباراة بيراميدز والمصري في الدوري الممتاز

تقام مباراة بيراميدز والمصري في التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني بالدوري المصري الممتاز.

ونجح بيراميدز، بقيادة مدربه الكرواتي، في إنهاء الدور الأول متربعًا على صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة، فاز خلالها في 13 مواجهة، وتعادل في 3 لقاءات، وتلقى خسارة واحدة فقط، وتمكن لاعبوه من تسجيل 32 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 10 أهداف فقط، ليصبح الفريق صاحب أقوى خط دفاعي في المسابقة.

وأنهى المصري البورسعيدي الدور الأول في المركز الرابع برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 6 لقاءات، وخسر 3 مواجهات. وسجل لاعبو المصري 17 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 11 هدفًا، وكان الفريق قد اختتم الدور الأول بفوز كبير على مودرن سبورت بنتيجة 4-2، ما عزز حظوظه في المنافسة على المراكز المتقدمة.

وشهدت مواجهة الدور الأول بين الفريقين تفوق المصري البورسعيدي، حيث نجح في تحقيق فوز ثمين على بيراميدز بهدف نظيف، في مباراة شهدت ندية كبيرة بين الفريقين.

ويسعى بيراميدز في هذه المواجهة للثأر من تلك الهزيمة، بينما يأمل المصري في تكرار انتصاره لتعزيز موقفه في جدول الترتيب.

القناة الناقلة لمباراة المصري وبيراميدز في الدوري الممتاز

تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة المصري وبيراميدز في الدوري الممتاز، حيث تتيح تغطية شاملة للقاء بمشاركة باقة من كبار المحللين الرياضيين، الذين يقدمون تحليلات دقيقة قبل وبعد المباراة.

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