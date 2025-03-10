رسميًا.. بيراميدز يطلب حكامًا أجانب لمواجهتي الأهلي والزمالك في الدوري المصري

أعلن نادي بيراميدز، مساء اليوم الإثنين، تقدمه بطلب رسمي إلى اتحاد الكرة المصري، من أجل إسناد مباراتيه أمام الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز لطاقم تحكيم أجنبي. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز نظيره الأهلي يوم 12 أبريل المقبل على استاد الدفاع الجوي، بينما يلتقي مع الزمالك يوم 13 مايو على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الدور الثاني من المسابقة المحلية.

بيان بيراميدز

وجاء بيان بيراميدز الصادر عبر مركزه الإعلامي كالتالي:

“قرر نادي بيراميدز طلب حكام أجانب لمباراتي الأهلي والزمالك في إطار مباريات مرحلة حسم بطل الدوري، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وفقًا للائحة.”

وكانت رابطة الأندية المحترفة قد حددت يوم 12 أبريل موعدًا لمواجهة بيراميدز أمام الأهلي على استاد الدفاع الجوي، فيما ستقام مباراة الزمالك وبيراميدز يوم 13 مايو على استاد القاهرة الدولي.

وبحسب لائحة اتحاد الكرة، يحق للأندية طلب حكام أجانب قبل موعد المباراة بـ15 يومًا، وهو ما اعتبره نادي بيراميدز مناسبًا نظرًا لوجود متسع من الوقت قبل مباراتي الأهلي والزمالك.

بيراميدز والأهلي

جدول ترتيب الدوري المصري

ويأتي ترتيب الدوري المصري كالتالي:

1- بيراميدز - (المباريات: 17 - الأهداف: 32 - النقاط: 42).

2- الأهلي - (المباريات: 17 - الأهداف: 30 - النقاط: 39).

3- الزمالك - (المباريات: 17 - الأهداف: 30 - النقاط: 32).

4- المصري - (المباريات: 17 - الأهداف: 19 - النقاط: 30).

5- البنك الأهلي - (المباريات: 17 - الأهداف: 22 - النقاط: 29).

6- سيراميكا كليوباترا - (المباريات: 17 - الأهداف: 23 - النقاط: 24).

7- فاركو - (المباريات: 17 - الأهداف: 17 - النقاط: 23).

8- بتروجيت - (المباريات: 17 - الأهداف: 17 - النقاط: 22).

9- حرس الحدود - (المباريات: 17 - الأهداف: 17 - النقاط: 22).

منطقة الهبوط:

10- زد - (المباريات: 17 - الأهداف: 15 - النقاط: 21).

11- طلائع الجيش - (المباريات: 17 - الأهداف: 13 - النقاط: 21).

12- سموحة - (المباريات: 17 - الأهداف: 13 - النقاط: 20).

13- الاتحاد السكندري - (المباريات: 17 - الأهداف: 11 - النقاط: 18).

14- الجونة - (المباريات: 17 - الأهداف: 10 - النقاط: 17).

15- غزل المحلة - (المباريات: 17 - الأهداف: 16 - النقاط: 17).

16- الإسماعيلي - (المباريات: 17 - الأهداف: 11 - النقاط: 14).

17- إنبي - (المباريات: 17 - الأهداف: 10 - النقاط: 12).

18- مودرن فيوتشر - (المباريات: 17 - الأهداف: 9 - النقاط: 9).

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