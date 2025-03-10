في غياب الأهلي.. موعد مباريات ربع نهائي بطولة كأس مصر

كأس مصر.. بعد الإنتهاء من مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر تتطلع الجماهير المصرية لمعرفة مواعيد مباريات دور ربع النهائي، والفرق المشاركة.

بيراميدز والمقاولون العرب

وكان دور الـ 16 قد شهد مباريات مثيرة انتهت جميعها بفوز أحد الفريقين دون اللجوء في أي مواجهة من الدور ذاته لركلات الترجيح، وفيما يلي يرصد موقع الموجز نتائج مباريات دور الـ 16 وموعد مباريات دور الـ 8.

نتائج مباريات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر

انتي دور الـ 16 من بطولة كأس مصر والذي شهد علي عدة انتصارات مثيرة آخر انتصار المحلة بنتيجة 1-0،وجائت النتائج كالتالي:

بيراميدز 2-0 المقاولون

غزل المحلة 1-0 فاركو

البنك الأهلي 3-1المصري البورسعيدي

الزمالك 2-1 مودرن سبورت

الجونة 3-1 تيم

سموحة 1-0 زد

سيراميكا 2-0 طلائع الجيش

انبي 1-0 الإسماعيلي

مواعيد مباريات دور الـ 8 من بطولة كأس مصر

سيراميكا والجونة

يلعب دور الـ 8 من بطولة كأس مصر مساء يومي الجمعة والسبت الموافقان 14، 15 مارس الجاري حيث تبدأ المباريات يوم الجمعة في التاسعة ونصف مساءً بمواجهة سيراميكا والجونة التي تقام علي ستاد هيئة قناة السويس الجديد، وفي نفس التوقيت يواجه غزل المحلة نادي البنك الأهلي.

فيما تستأنف مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر مساء الجمعة، حيث يلتقي بيراميدز بنظيره انبي علي ستاد الدفاع الجوي، بينما في نفس التوقيت يستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك وسموحة.

جدير بالذكر أن مباراة القمة 130 التي تجمع بين الأهلي والزمالك تسببت في تأجيل مباراة الزمالك في كأس مصر من الجمعة 14 مارس إلي السبت 15 مارس 2025.

الزمالك وسموحة

الأهلي يغيب عن بطولة كأس مصر هذا الموسم

وتشهد النسخة الحالية من بطولة كأس مصر غياب النادي الأهلي حامل لقب البطولة، والأكثر تتويجا خلال منافساتها بـ 38 بطولة، فيما يمتلك الأهلي لقب الهداف التاريخي للبطولة أيضًا، والمسجل باسم الراحل أحمد مكاوي لاعب المارد الأحمر والذي تمكن في مسيرته من تسجيل 35 هدف في البطولة ذاتها.

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