أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني للففريق السماوي، تشكيل بيراميدز لمواجهة المقاولون العرب في إطار بطولة كأس مصر لموسم 2024 - 2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويحل المقاولون العرب ضيفًا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

وكان فريق بيراميدز قد تأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز على المنصورة بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت بينهما في دور الـ 32، بينما تأهل المقاولون العرب على حساب بتروجيت، بعدما فرض التعادل السلبي كلمته على المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي، إلى أن حسمت ركلات الترجيح كفة المقاولون بنتيجة 4-3.

ويطمح فريق بيراميدز إلى استكمال سلسلة انتصاراته المتتالية في البطولات المحلية، حيث يتربع على عرش صدارة بطولة الدوري المصري الممتاز، ويطمح بتحقيق لقب كأس مصر للمرة الثانية على التوالي.

تشكيل بيراميدز أمام المقاولون العرب في كأس مصر

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: طارق علاء - محمود دونجا - كريم حافظ - أحمد توفيق.

خط الوسط: محمد الشيبي - مهند لاشين - يوسف أوباما - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - يوسف نادر - علي جبر - بلاتي توريه - فيستون ماييلي - مصطفى فتحي - دودو الجباس - إبراهيم عادل - صامويل أومسا.

تشكيل المقاولون العرب لمواجهة بيراميدز في كأس مصر

حراسة المرمى: محمود الحضري.

خط الدفاع: حسن شاكوش - عبد الرحمن سليمان - أحمد فوزي - محمد هاني تريكة.

خط الوسط: فاروقا كابوري - محمد رضا - جواكيم أوجيري - إسلام مجدي - عبد الرحمن أكمل.

خط الهجوم: علي ياسر.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والمقاولون العرب في كأس مصر

ومن المقرر أن تُبث المباراة عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس"، الناقل الحصري لمنافسات الكرة المصرية، حيث ستذاع تحديدًا على قناة ON Time Sports 1، مع وجود استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية لتقديم تغطية شاملة قبل اللقاء وبعده.

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