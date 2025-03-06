الإصابات تضرب نادي الزمالك قبل مواجهة مودرن سبورت في كأس مصر

يستعد نادي الزمالك لمواجهة مودرن سبورت ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس مصر، في المواجهة المقرر إقامتها علي ستاد القاهرة الدولي مساء الجمعة الموافق 7 من شهر مارس الجاري.

الزمالك ومودرن سبورت

ويرصد موقع الموجز عيابات نادي الزمالك حيث يفتقد جهود 6 لاعبين قبل مواجهة مودرن سبورت في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، يرصد موقع الموجز فيما يلي أسمائهم والإصابات التي تعرضو لها.

غيابات نادي الزمالك أمام مودرن سبورت

تشهد مباراة الزمالك و مودرن سبورت التي تقام مساء يوم الجمعة القادم غياب أحمد الجفالي الذي غادر مباراة الزمالك وإنبي الأخيرة بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية، فيما يغيب ناصر منسي الذي يعاني من آلام في العضلة الضامة.

إضافةً إلي غياب حسام عبد المجيد للشعوره بإجهاد، وأحمد فتوح الذي يعاني من التهابات في الركبة فيما يواصل حمزة المثلوثي وأحمد حمدي مراحل التأهيل من الرباط الصليبي.

الزمالك ومودرن سبورت

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت

ومن المقرر أن تنقل المواجهة المرتقبة بين فريقي الزمالك ومودرن سبورت والتي تقام علي ستاد القاهرة الدولي عبر البث الحي لشاشة قناة أون سبورت 1،بتعليق محمد البوشي.

تاريخ مواجهات الزمالك ومودرن سبورت

التقي فريقي الزمالك ومودرن سبورت تاريخيًا في 9 مناسبات،شهدت فوز الأبيض في 6 مباريات والتعادل في مناسبتين، بينما حققمودرن سبورت فوزه الأول علي حساب الزمالك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري للموسم الحالي 2024-2025.

الزمالك ومودرن سبورت

كانت المواجهة الأولى بين الزمالك ومودرن في الدوري المصري بموسم 2021-2022، وانتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 3-2،قبل أن تنتهي مباراة الدور الثاني بفوز الزمالك بهدف دون رد، وفي موسم 2022-2023 من الدوري حقق الزمالك الفوز في الدور الأول والثاني بنتيجة2-1، 3-2.

ثم في موسم 2023-2024 حقق الزمالك الفوز على مودرن في مباراة الدور الأول بهدفين دون رد، قبل أن يحسم التعادل نتيجة مباراة الدور الثاني، فيما شهد الموسم الحالي خسارة الزمالك الأولي في تاريخ مواجهاته مع مودرن سبورت بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة التاسعة.

وعلي المستوي القاري التقى الفريقان في ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية موسم 2023-2024، حقق الزمالك الإنتصار ذهابًا بنتيجة 2-1، فيما حسم التعادل الإيجابي مواجهة الإياب بهدف لكل فريق.

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