زيزو يعود لتشكيل الزمالك اليوم أمام مودرن في كأس مصر

الزمالك.. يواجه الفريق الأول لكرة القدم بـنادي الزمالك نظيره مودرن سبورت في مواجهة لا تقبل القسمة علي إثنين مساء اليوم ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

الزمالك ومودرن سبورت

وكان نادي الزمالك قد وصل إلي دور الـ 16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز علي فريق أبوقير للأسمدة بنتيجة 2-0 بأقدام زيزو ومصطفي شلبي وإقصتئه من دور الـ 32 من البطولة ذاتها، وفيما يلي يرصد موقع الموجز الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة اليوم بين الزمالك ومودرن سبورت.

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت

يستضيف ستاد القاهرة الدولي منافسة قوية مساء اليوم بين نادي الزمالك ومودرن سبورت في تمام التاسعة ونصف حيث يلتقي الفريقين ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت

ومن المقرر أن تنقل المواجهة المرتقبة بين فريقي الزمالك ومودرن سبورت والتي تقام علي ستاد القاهرة الدولي عبر البث الحي لشاشة قناة أون سبورت 1،بتعليق محمد البوشي.

التشكيل المتوقع لنادي الزمالك في مواجهة مودرن

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - صلاح مصدق- محمود الونش - حسام عبد المجيد - محمود بنتايك.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو- ناصر ماهر - سيف الدين الجزيري.

أحمد سيد زيزو

وتشهد مباراة الزمالك ومودرن سبورت الليلة عودة الثنائي أحمد سيد زيزو من الإيقاف بعد تلقيه الإنذار الثالث، ومحمد شحاته الذي حصل علي بطاقة حمراء أمام نادي زد بالدوري المصري.

غيابات الزمالك أمام مودرن سبورت

يفتقد نادي الزمالك في مواجهة مودرن سبورت التي تقام مساء اليوم جهود أحمد الجفالي بعد خروجه مصابًا في مباراة إنبي الأخيرة، فيما يغيب ناصر منسي الذي يعاني من آلام في العضلة الضامة، إضافةً إلي غياب حسام عبد المجيد للشعوره بإجهاد، فيما يواصل حمزة المثلوثي وأحمد حمدي مراحل التأهيل من الرباط الصليبي.

الزمالك ومودرن سبورت

تطلعات الفريقين خلال تلك المباراة

يدخل نادي الزمالك مباراة دور الـ 16 أمام مودرن سبورت ولا خيار أمامه سوي الفوز ومواصلة التقدم نحو نهائي بطولة كأس مصر بعد إخفاقه في الدوري المصري وتضائل فرص تتويجه باللقب مع نهاية الدور الأول.

علي الجانب الآخر يدخل فريق مودرن سبورت المباراة بمعنويات منخفضه بعدما تذيل جدول ترتيب الدوري المصري خلال الدور الأول وحجز مقعده في مجموعة الهبوط بعدما خاض 17 مباراة لم يحقق خلالها سوي انتصار وحيد علي حساب نادي الزمالك، فيما خسر 10 مواجهات وتعادل في 6.

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