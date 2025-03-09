بيراميدز يترقب قمة الزمالك والأهلي لحسم صراع الصدارة

تتجه أنظار نادي بيراميدز نحو مباراة القمة المرتقبة بين الزمالك والأهلي، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز، حيث تشكل نتيجة اللقاء عاملًا مؤثرًا في صراع القمة على اللقب. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة، بعدما قدم أداءً قويًا خلال الدور الأول، محققًا 13 انتصارًا، مقابل 3 تعادلات وهزيمة وحيدة.

وفي المقابل، يأتي الأهلي في المركز الثاني بفارق 3 نقاط، ويواصل مطاردته للفريق السماوي على القمة، بينما يحاول الزمالك استغلال المواجهة لحصد النقاط وتعزيز حظوظه في التأهل لدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي والزمالك

ترقب بيراميدز لمصير القمة

يأمل بيراميدز في تعثر الأهلي خلال مواجهة القمة أمام الزمالك، سواء بالتعادل أو الخسارة، مما يمنحه فرصة لتعزيز موقعه في الصدارة، فحال سقوط الأهلي أمام الزمالك، وتمكن بيراميدز من تحقيق الفوز على المصري في الجولة ذاتها، فسيتسع الفارق إلى 6 نقاط، مما يمنحه أفضلية قبل المواجهة المباشرة أمام الأحمر.

بينما في حالة تعادل الأهلي مع الزمالك، فسيحصل بيراميدز على فرصة لتوسيع الفارق إلى 4 نقاط إذا حقق الانتصار في مباراته المقبلة، ما يمنحه دفعة قوية قبل لقائه المرتقب مع الأهلي في 12 إبريل، والذي قد يكون حاسمًا في سباق اللقب.

مرحلة الحسم في الدوري المصري

يدخل الدوري المصري الممتاز مراحله النهائية، حيث قسمت الفرق إلى مجموعتين، الأولى تتنافس على اللقب والمقاعد القارية، بينما تصارع فرق المجموعة الثانية لتفادي الهبوط، ومع احتدام المنافسة، ستكون الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد وجهة الدرع، خاصة مع اشتعال الصراع بين بيراميدز والأهلي على القمة.

جدول ترتيب الدوري المصري

ترتيب الدوري المصري

بيراميدز - (المباريات: 17 - الأهداف: 32 - النقاط: 42) الأهلي - (المباريات: 17 - الأهداف: 30 - النقاط: 39) الزمالك - (المباريات: 17 - الأهداف: 30 - النقاط: 32) المصري - (المباريات: 17 - الأهداف: 19 - النقاط: 30) البنك الأهلي - (المباريات: 17 - الأهداف: 22 - النقاط: 29) سيراميكا كليوباترا - (المباريات: 17 - الأهداف: 23 - النقاط: 24) فاركو - (المباريات: 17 - الأهداف: 17 - النقاط: 23) بتروجيت - (المباريات: 17 - الأهداف: 17 - النقاط: 22) حرس الحدود - (المباريات: 17 - الأهداف: 17 - النقاط: 22) زد - (المباريات: 17 - الأهداف: 15 - النقاط: 21) طلائع الجيش - (المباريات: 17 - الأهداف: 13 - النقاط: 21) سموحة - (المباريات: 17 - الأهداف: 13 - النقاط: 20) الاتحاد السكندري - (المباريات: 17 - الأهداف: 11 - النقاط: 18) الجونة - (المباريات: 17 - الأهداف: 10 - النقاط: 17) غزل المحلة - (المباريات: 17 - الأهداف: 16 - النقاط: 17) الإسماعيلي - (المباريات: 17 - الأهداف: 11 - النقاط: 14) إنبي - (المباريات: 17 - الأهداف: 10 - النقاط: 12) مودرن فيوتشر - (المباريات: 17 - الأهداف: 9 - النقاط: 9)

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