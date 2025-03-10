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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

مفاجأة.. نجم بيراميدز يطيح بجوكر الأهلي من قائمة كأس العالم للأندية

النادي الأهلي
النادي الأهلي

شهدت الساعات القليلة الماضية عن اهتمام النادي الأهلي بضم أحد لاعبي الفريق الكروي الأول بـ نادي بيراميدز خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويأمل النادي الأهلي في التعاقد مع صفقات من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتعزيز صفوف المارد الأحمر في الموسم الجديد.

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أكرم توفيق خارج حسابات الأهلي في كأس العالم للأندية 

ووسط الأنباء التي انتشرت خلال الساعات الماضية حول اهتمام إدارة النادي الأهلي بالتعاقد مع محمد الشيبي، الظهير الأيمن لفريق بيراميدز، على سبيل الإعارة ، للمشاركة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية، تظهر مؤشرات قوية على احتمال رحيل أحد لاعبي القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

ويعكس اهتمام الأهلي بالشيبي، خاصة في مركز الظهير الأيمن، احتمال رحيل أكرم توفيق، الذي ينتهي عقده مع النادي بنهاية الموسم الحالي، متجهًا إلى الدوري القطري.

وقد دخل نادي الشمال القطري في مفاوضات مع توفيق للتعاقد معه في صفقة انتقال حر، في وقت لم تتمكن فيه إدارة الأهلي من التوصل إلى اتفاق مع اللاعب حتى الآن.

وتشير هذه التطورات إلى أن أكرم توفيق قد يكون خارج حسابات الأهلي خلال الصيف المقبل، مما يعني استبعاده من المشاركة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة النادي الأهلي القادمة

ويستعد فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي للمواجهة المرتقبة أمام منافسه التقليدي نادي الزمالك ضمن فعاليات الجولة الأولى من المرحلة النهائية ببطولة الدوري المصري.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام فريق الزمالك في تمام الساعة التاسعة والصنف مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب " القاهرة الدولي" يوم الثلاثاء المقبل.

جدول ترتيب دوري NILE قبل موقعة الزمالك والأهلي 

يأتي ترتيب جدول ترتيب الدوري المصري وفقًا لـ " الموجز" على النحو التالي:-

1- بيراميدز 42 نقطة.

2- الأهلي 39 نقطة.

3- الزمالك 32 نقطة.

4- المصري البورسعيدي 30 نقطة.

5- البنك الأهلي 29 نقطة.

6- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة.

7- فاركو 23 نقطة.

8- حرس الحدود 22 نقطة.

9- زد إف سي 21 نقطة.

10- طلائع الجيش 21 نقطة.

11- سموحة 20 نقطة.

12- بتروجيت 20 نقطة.

13- الاتحاد السكندري 18 نقطة.

14- غزل المحلة 18 نقطة.

15- الجونة 17 نقطة.

16- الإسماعيلي 14 نقطة.

17- إنبي 12 نقطة.

18- مودرن سبورت 9 نقاط.

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