قمة الأهلي والزمالك.. مواعيد مباريات غدًا في الجولة الأولى من الدور الثاني بالدوري

تقام غدًا الثلاثاء مباريات الجولة الأولى من الدور الثاني في مسابقة الدوري المصري، والتي تشهد العديد من المواجهات القوية، أبرزها لقاء القمة المرتقب بين (الأهلي والزمالك)، في مواجهة تحمل أهمية كبرى للفريقين في صراع المنافسة على اللقب. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

مباريات الثلاثاء 11 مارس في الدوري المصري

مجموعة المنافسة على اللقب

تشهد هذه المجموعة صراعًا قويًا بين الفرق المتنافسة على لقب الدوري، حيث تسعى الأندية الكبرى لتحقيق الفوز وحصد النقاط مبكرًا لضمان المنافسة حتى الجولات الأخيرة. وتأتي مواجهات الغد كالتالي:

(الأهلي - الزمالك) – الساعة 9:30 مساءً – استاد القاهرة.

(حرس الحدود - بتروجيت) – الساعة 9:30 مساءً – استاد حرس الحدود.

الأهلي والزمالك

مجموعة تفادي الهبوط

في هذه المجموعة، تتصارع الفرق من أجل تجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، مما يزيد من أهمية كل مباراة، حيث لا مجال لخسارة النقاط. وجاءت مواجهات الغد كالتالي:

(مودرن سبورت - سموحة) – الساعة 9:30 مساءً – استاد السلام.

(الجونة - الاتحاد السكندري) – الساعة 9:30 مساءً – استاد خيري بشارة.

ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الدور الأول

شهدت نهاية الدور الأول صراعًا شرسًا بين الفرق المتنافسة، حيث نجح بيراميدز في التربع على الصدارة، بينما يواصل الأهلي مطاردته، فيما يسعى الزمالك لتحسين موقفه في جدول الترتيب. وجاء الترتيب كالتالي:

بيراميدز يحتل الصدارة برصيد 42 نقطة بعد أن قدم مستويات قوية خلال الدور الأول.

الأهلي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة، ويطمح في تقليص الفارق والانقضاض على الصدارة.

الزمالك يحتل المركز الثالث برصيد 32 نقطة، ويسعى لاستعادة مستواه والاقتراب أكثر من القمة.

المصري البورسعيدي يأتي في المركز الرابع برصيد 30 نقطة، ويأمل في مواصلة نتائجه الجيدة.

نظام الدوري المصري في الموسم الحالي

يشهد الموسم الحالي نظامًا جديدًا في الدور الثاني، حيث تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين وفقًا لترتيب الدور الأول:

مجموعة التتويج: تضم الفرق التسعة الأوائل، والتي ستتنافس على لقب الدوري المصري وحسم المراكز المؤهلة للبطولات القارية.

مجموعة تفادي الهبوط: تشمل الفرق التي احتلت المراكز من العاشر حتى الثامن عشر، والتي ستقاتل من أجل البقاء في الدوري الممتاز وتجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية.

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