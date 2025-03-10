محمد صلاح يحصد جائزة لاعب شهر فبراير في الدوري الإنجليزي ويتصدر سباق الهدافين

واصل النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، حصد الألقاب الفردية بعدما توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر فبراير، وهي الجائزة المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

صلاح يقود ليفربول إلى الصدارة بأداء مبهر

وجاء تتويج صلاح بالجائزة بعد مساهمته الكبيرة في تعزيز صدارة فريقه ليفربول لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث رفع الفريق رصيده إلى 70 نقطة خلال الموسم الحالي 2024-2025.

وخلال شهر فبراير، شارك "الملك المصري" في 6 مباريات، أحرز خلالها 6 أهداف وصنع 4 آخرين، ليواصل تأثيره الكبير مع الريدز.

محمد صلاح

صلاح يتفوق على نجوم البريميرليج في سباق الجائزة

تفوق محمد صلاح على خمسة لاعبين آخرين كانوا مرشحين لنيل الجائزة، وهم:

ماتيوس كونيا (ولفرهامبتون)

جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس)

بيتو (إيفرتون)

يانكوبا مينته (برايتون)

دجيد سبينس (توتنهام)

وبفضل هذا الإنجاز، يقترب صلاح من تحقيق الجائزة للمرة الثالثة في مسيرته، حيث سبق له التتويج بها عامي 2018 و2022، ليؤكد مجددًا مكانته كأحد أبرز نجوم البريميرليج على مدار السنوات الأخيرة.

إلى جانب إنجازاته الفردية، يواصل محمد صلاح تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 هدفًا، متفوقًا بفارق 7 أهداف عن أقرب منافسيه، النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، ليصبح على مقربة من حصد لقب هداف المسابقة للمرة الرابعة في مسيرته.

بهذا الأداء المذهل، يثبت صلاح أنه لا يزال أحد أفضل اللاعبين في العالم، ويواصل كتابة التاريخ بأحرف من ذهب مع ليفربول، في رحلة قد تشهد المزيد من الألقاب خلال الموسم الجاري.

باريس سان جيرمان يغلق ملف التعاقد مع محمد صلاح

وفي سياق آخر، كشفت صحيفة "لوباريزيان" عن كواليس فشل تعاقد باريس سان جيرمان مع محمد صلاح خلال موسم 2017-2018، حيث أكد أوناي إيمري، مدرب الفريق آنذاك، أن النادي كان قريبًا من ضمه، لكن الشكوك حول الصفقة تبددت بعد تألقه مع ليفربول.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة باريس صرفت النظر عن الصفقة بعد التعاقد مع نيمار ومبابي في صيف 2017، بقرار مباشر من ملاك النادي في قطر، ومع انضمام ميسي لاحقًا في 2021، تلاشت فرص انتقال صلاح إلى الفريق الباريسي.

ورغم العلاقة القوية التي تجمعه بناصر الخليفي، والتي ظهر آخرها في صورة مسربة من اجتماعهما بلندن عام 2023، فإن صلاح، الذي ينتهي عقده مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، لا يدخل ضمن خطط سان جيرمان تحت قيادة لويس إنريكي ولويس كامبوس.

اقرأ أيضًا:

إمام عاشور يتصدر قائمة هدافي الدوري المصري قبل انطلاق مرحلة تحديد البطل

ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي والزمالك المرتقبة