جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل أرسنال ومانشستر يونايتد اليوم

كثر البحث من متابعي كرىة القدم، عن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد تعادل أرسنال مع مانشستر يونايتد، في قمة اليوم.

وضرب فريق أرسنال موعدًا مع نظيره مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد، في البريمرليج اليوم، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

أهداف مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد

وجاء هدف أرسنال اليوم عن طريق لاعبه ديكلان رايس، بينما أحرز برونو فيرنانديز، هدف مانشستر يونايتد اليوم.

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل أرسنال مع مانشستر يونايتد اليوم.

أهداف مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل أرسنال اليوم

ويأتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كالآتي:

1- ليفربول، 70 نقطة.

2- آرسنال، 55 نقطة.

3- نوتينجهام فورست، 51 نقطة.

4- تشيلسي، 49 نقطة.

5- مانشستر سيتي، 47 نقطة.

6- برايتون، 46 نقطة.

7- أستون فيلا، 45 نقطة.

8- بورنموث، 44 نقطة.

9- نيوكاسل يونايتد، 44 نقطة.

10- فولهام، 42 نقطة.

11- كريستال بالاس، 39 نقطة.

12- برينتفورد، 38 نقطة.

13- توتنهام، 34 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 34 نقطة.

15- إيفرتون، 33 نقطة.

16- وست هام، 33 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 23 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 17 نقطة.

19- ليستر سيتي، 17 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 9 نقاط.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024-2025

وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي على النحو التالي:

محمد صلاح / ليفربول / 27 هدفًا.

إيرلنج هالاند / مانشستر سيتي/ 20 هدفًا.

ألكسندر إيزاك / نيوكاسل يونايتد / 19 هدفًا.

كريس وود / نوتينجهام فورست / 18 هدفًا.

بريان مبيومو / برينتفورد /15 هدفًا.

كول بالمر / تشيلسي / 14 هدفًا.

ماثيوس كونها/ وولفرهامبتون / 13 هدفًا.

أولي واتكينز / أستون فيلا /13 هدفًا.

يوان ويسا / برينتفورد / 12 هدفًا.

جون فيليب ماتيتا / كريستال بالاس / 12 هدفًا.

جاستن كلويفرت / بورنموث / 12 هدفًا

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