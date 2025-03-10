كم نقطة تفصل ليفربول عن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي؟

يقترب ليفربول من حصد بطولة الدوري الإنجليزي للمرة الـ 20 في تاريخه بعد الفوز في مباراته الأخيرة أمام ساوثهامبتون بنتيجة 3-1،التي جمعت بين الفريقين على ملعب أنفيلد ضمن منافسإ الجولة 28 من منافسات البريميرليج.

ليفربول

وبهذا الإنتصار وصل ليفربول للنقطة 70 من 29 مباراة منفردًا بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 16 نقطة عن آرسنال الذي يحتل وصافة الجدول بـ 54نقطة جمعهم من 27 مباراة، وفيما يلي يستعرض الموجز ما يحتاجه ليفربول من أجل التتويج باللقب.

18 نقطة تفصل ليفربول عن التتويج باللقب

و يضمن ليفربول التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة العشرين في تاريخه مع وصوله للنقطة 88، حيث يتعين علي الفريق حصد 18 نقطة من 9 مباريات دون النظر لنتائج الفرق الأخري.

موقف آرسنال من تتويج ليفربول في الدوري

لا يعد فريق آرسنال عقبة في طريق ليفربول من أجل التتويج باللقب، حيث يتبقى 11 مباراة لأرسنال يحصد منهم 33 نقطة حال تحقيق الإنتصار فيهم جميعا، ليصل للنقطة 87 كأقصي عدد نقاط يمكن أن يصل له الجانرز خلال بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

موعد مباريات ليفربول المتبقية في شهر رمضان

ويرصد الموجز موعد مباريات ليفربول في شهر رمضان حيث يستأنف الفريق مبارياته في الشهر الكريم بمواجهة باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، عندما يستضيف "الريدز" الفريق الفرنسي على ملعب "أنفيلد" يوم الثلاثاء 11 مارس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في مباراة ستحدد المتأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة القارية.

ويختتم ليفربول مبارياته في رمضان بمواجهة مرتقبة أمام نيوكاسل يونايتد في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، حيث يسعى الفريق بقيادة نجمه محمد صلاح للتتويج باللقب، وذلك في المباراة التي ستقام على ملعب "ويمبلي" يوم الأحد 16 مارس، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

ليفربول

موقف ليفربول في البطولات المحلية

ينفرد فريق ليفربول الإنجليزي صدارة جدول الترتيب بـ 70نقطة، بعدما لعب 29 مباراة، وحقق الفوز في 21 وتعادل في 7 وخسر مباراة وحيدة، بفارق 13 نقطة عن فريق أرسنال الذي يحتل الوصافة بـ 54 نقطة، فيما وصل الريدز لنهائي بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي أمام نيوكاسيل.

موقف ليفربول في دوري أبطال أوروبا

وضع ليفربول قدمًا في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما حقق الإنتصار علي باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ 16 علي ملعب حديقة الأمراء بنتيجة 1-0.

وكان الليفر قد وصل إلي الدور ذاته من بطولة دوري أبطال أوروبا مباشرةً بعد إحتلاله صدارة دور المجموعات بـ 21 نقطة من 8 مباريات حقق ليفربول الفوز في 7 مباريات وخسر مواجهة وحيدة، ويواجه خلال الشهر الكريم فريق باريس سان جيرمان الذي صعد للدور ذاته علي حساب فريق بريست.

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