النادي الأهلي يتمسك بتأجيل مباراة القمة ويهدد بالإنسحاب من الدوري

النادي الأهلي.. أصدر النادي الأهلي بيان لإيضاح آخر التطورات في ملف أزمة مباراة القمة، حيث عقد مجلس إدارة النادي جلسة طارئة في الحادية عشر من صباح اليوم وتم إصدار بيان يرصده الموجز في السطور التالي.

النادي الأهلي

نص بيان النادي الأهلي بشأن مباراة القمة

"ناقش مجلس إدارة النادي في اجتماعه الطارئ الذي جرى في الساعة الحادية عشرة صباحًا، "التخبط" الواضح الذي تشهده المنظومة الكروية بشكل غير مسبوق، فضلًا عن عدم التنسيق بين الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة والذي يدفع بالأندية إلى أزمات ومشاكل مستمرة.

كما ناقش المجلس أزمة مباراة اليوم، وإسنادها إلى طاقم تحكيم مصري، بالرغم من مخاطبة الرابطة لاتحاد الكرة وطلب حكام أجانب للمباراة، بعد الأخطاء التحكيمية غير المبررة التي تجاوزت كل الحدود، وأثرت في نتائج المباريات، بل وامتدت أحيانًا إلى محاولة تحديد طريق البطولة، فضلًا عن قيام النادي خلال الفترة الماضية بإرسال مكاتبات رسمية عديدة لاتحاد الكرة؛ طالبًا تطوير منظومة التحكيم والاهتمام بها، وإسناد لجنة الحكام إلى خبير أجنبي يحمل سيرة ذاتية تؤهله لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، وفي ذات الوقت يتم توفير الأجواء والمعاونين الذين يساعدونه على النجاح، لكن للأسف لم نجد أي استجابة أو ردود على مكاتباتنا، حتى وإن تم أحيانًا تعيين أحد عناصر الكفاءة، وجدنا هناك من يسعون إلى "إقصائه"، ولا زالت المنظومة التحكيمية تمثل علامة الاستفهام الأكبر في الكرة المصرية، وإزاء كل هذه الأزمات المتكررة، والإصرار على عدم إسناد مباراة اليوم لطاقم تحكيم أجنبي وتوفير عدالة تحكيمية.

النادي الأهلي

الأهلي يتمسك بتأجيل مباراة القمة

وشهد الاجتماع تمسك مجلس إدارة النادي الأهلي بتأجيل مبارة القمة أمام الزمالك حفاظًا على حقوق النادي لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تنظم مسابقة الدوري، ورغبة النادي بإقامة مباراة اليوم بطاقم تحكيم أجنبي، من أجل توفير العدالة بين الأندية المتنافسة.

الأهلي يهدد بالإنسحاب من بطولة الدور ي

وأكد مجلس إدارة النادي الأهلي أنه في حالة عدم الاستجابة لمطالبة بتأجيل مباراة القمة أو استقدام حكام أجانب في مواجهة الليلة ، فإن النادي يعلن عدم استكمال بطولة الدوري.

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