التشكيل المتوقع لقمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

ينتظر عشاق الكرة المصرية والعربية مواجهة من العيار الثقيل، حيث يلتقي الأهلي والزمالك في الجولة الأولى من مرحلة الحسم بالدوري المصري الممتاز. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وتحمل المباراة الرقم 130 في تاريخ لقاءات الفريقين بالدوري، ووالتي تقام مساء اليوم الثلاثاء في التاسعة والنصف على استاد القاهرة الدولي.

يدخل الأهلي اللقاء بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، وهو يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز المتصدر. خاض الفريق 17 مباراة، فاز في 11، وتعادل في 6، ولم يتعرض لأي خسارة. سجل لاعبوه 30 هدفاً، واستقبلت شباكه 9 أهداف.

وعلى الجانب الآخر، يتواجد الزمالك، في المركز الثالث برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة، فاز في 9، تعادل في 5، وخسر 3 مواجهات. سجل لاعبوه 30 هدفاً، بينما استقبلت شباكه 16 هدفاً.

الأهلي والزمالك

وانتهت مواجهة الدور الأول بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث تقدم الأهلي عن طريق المغربي أشرف بن شرقي، قبل أن يعادل النتيجة مواطنه محمود بنتايك لصالح الزمالك.

واستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي والبرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب نادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوضوا به اللقاء في االدوري المصري.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة القمة أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - كريم الدبيس - أشرف داري.

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - أحمد رضا.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - جراديشار - حسين الشحات.

استبعد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عدة لاعبين من قائمة الفريق لمواجهة الزمالك، حيث غاب كل من ياسر إبراهيم، عمر الساعي، خالد عبد الفتاح، ومحمد مجدي أفشة لأسباب فنية، بينما خرج الثنائي علي معلول ويحيى عطية الله بسبب الإصابة، إلى جانب طاهر محمد طاهر الذي يغيب أيضًا لعدم الجاهزية.

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة القمة أمام الأهلي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بن تايج - حسام عبدالمجيد- صلاح مصدق - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر - عبدالله السعيد- محمد شحاتة.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - سيف الدين الجزيري.

ويعاني الزمالك من عدة غيابات مؤثرة قبل مواجهة الأهلي اليوم، حيث يغيب كل من محمود جهاد، والتونسي أحمد الجفالي، وناصر منسي بسبب الإصابة، فيما خرج مصطفى شلبي من قائمة المباراة بقرار انضباطي من المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو، بعد اعتراضه على استبداله في لقاء مودرن سبورت الأخير في كأس مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس 1 المباراة بشكل حصري، مع استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية، يتقدمهم خبراء تحليل الأداء والمدربين السابقين ولاعبي القطبين السابقين، كما سيتم توفير تغطية خاصة قبل وبعد اللقاء، تتضمن لقاءات مع الجماهير وكواليس استعدادات الفريقين.

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