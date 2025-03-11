خريطة دخول الجماهير لإستاد القاهرة لحضور مباراة اليوم بين الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك.. تنتظر جماهير القطبين مباراة من العيار الثقيل مساء اليوم الثلاثاء حيث يلتقي فريقي الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الأولي من المرحلة الثانية لبطولة الدوري المصري.

جماهير الأهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن يتقابل فريقي الأهلي والزمالك في سهرة كروية رمضانية مع تمام التاسعة ونصف مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري المصري، في المباراة التي تقام علي ستاد القاهرة الدولي.

خريطة دخول الجماهير لحضورة القمة 129

هذا و أعلنت هيئة ستاد القاهرة عن خريطة دخول المشجعين لحضور مباراة القمة 130 بين الأهلي والزمالك في الدوري،حيث تم تخصيص بوابة آل رشدان للمقصورة الرئيسية وأعضاء مجالس إدارة الأهلي والزمالك، بينما بوابة النصر مخصصة لجماهير الزمالك للوصول إلى مدرجات الدرجة الثالثة يمين، فيما يدخل جماهير الأهلي من بوابة صلاح سالم للوصول إلى مدرجات الدرجة الثالثة شمال، فيما خصصت بوابة الفروسية للصحفيين المكلفين بتغطية المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي و الزمالك في القمة

ومن المقرر أن تنقل مباراة الأهلي والزمالك في القمة 130 عبر البث الحي لشاشة قناة أون سبورت1،بتعليق عامر عبدالله علي القناة الصوتية الأولي،ومؤمن حسن القناة الصوتيه الثانية، مع وجود باقه من ألمع النجوم في الاستوديو التحليلي.

أهمية القمة 130 للأهلي والزمالك

وتمثل القمة 130 أهمية كبري لقطبي الكرة المصرية، حيث تقام مباراة اليوم الثلاثاء بين الأهلي والزمالك ضمن مباريات الجولة الأولي للدور الثاني من مسابقة الدوري المصري، ويسعي المارد الأحمر خلال تلك المواجهة لحصد الثلاث نقاط ومواصلة مشواره نحو صدارة الدوري المصري.

فيما يسعي نادي الزمالك للإستمرار في المنافسة علي البطولة وتعديل موقفه في جدول الترتيب بعد ،بعد إنهائه الدور الأول في المركز الثالث بـ 32نقطة خلفًا لبيراميدز المتصدر بـ 42نقطة، والأهلي في الوصافة بـ 39 نقطة.

الأهلي والزمالك

جدول ترتيب الدور الأول من الدوري المصري

ضمن النادي الأهلي مقعده في مجموعة المنافسة علي اللقب بعد احتلاله وصافة الجدول بـ 39 نقطة،بجانب كل من المصري والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود الذين نجحو في احتلال المراكز الـ 9 الأولي في ترتيب الدوري والذي جاء كالتالي:

1- بيراميدز 42 نقطة

2- الأهلي 39 نقطة

3- الزمالك 32 نقطة

4- المصري البورسعيدي 30 نقطة

5- البنك الأهلي 29 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

7- فاركو 23 نقطة

8- حرس الحدود 22 نقطة

9- طلائع الجيش 21 نقطة

10- زد اف سي 20 نقطة

11- بتروجيت 19 نقطة

12- الاتحاد السكندري 18 نقطة

13- الجونة 17 نقطة

14- غزل المحلة 17 نقطة

15- سموحة 17 نقطة

16- الإسماعيلي 13 نقطة

17- إنبي 12 نقطة

18- مودرن سبورت 9 نقاط

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