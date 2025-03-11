القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري

يبحث مشجعو كرة القدم، عن القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي ضد الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر خوضها مساء الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ضد الأهلي في القمة 130 من الدوري المصري، مساء يوم الثلاثاء المقبل، كما أن صافرتها ستنطلق في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي ضد الزمالك

وتذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك، في القمة 130، عبر شاشة أون تايم سبورت، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري المصري هذا الموسم.

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، تردد قنوات أون تايم سبورت، لناقلة لـ لمباراة الأهلي ضد الزمالك ، والذي يأتي على هذا النحو:

القمر الصناعي: النايل سات

تردد قناة أون تايم سبورت: 11861

معدل استقطاب القناة: «V»

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD.

القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي ضد الزمالك

كولر يستقر على تشكيل الأهلي أمام الزمالك

واستقر مارسيل كولر على تشكيل الأهلي أمام الزمالك، الذي من المتوقع أن يأتي كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة، أشرف داري، مصطفى العش.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أحمد رضا.

وفي الهجوم: أشرف بن شرقي، وسام أبوعلى، جراديشار.

ومن المتوقع أن يخوض بيسيرو هذه القمة بالقوة الضاربة، حتى يحقق الفوز على الغريم التقليدي.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي

ويبدو أن يأتي تشكيل الزمالك أمام الأهلي كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر- صلاح مصدق - الونش - حسام عبد المجيد - محمود بنتايج.

وسط الملعب: نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد.

الهجوم: أحمد سيد زيزو - ناصر ماهر - سيف الجزيري.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة القمة

ويأتي جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة القمة كالآتي:

1- بيراميدز – 42 نقطة.

2- الأهلي – 39 نقطة.

3- الزمالك – 32 نقطة.

4- المصري البورسعيدي – 30 نقطة.

5- البنك الأهلي – 29 نقطة.

6- سيراميكا كليوباترا – 24 نقطة.

7- فاركو – 23 نقطة.

8- بتروجيت – 22 نقطة.

9 – حرس الحدود – 22 نقطة.

10- زد – 21 نقطة.

11- طلائع الجيش – 21 نقطة.

12- سموحة – 20 نقطة.

13- الاتحاد السكندري – 18 نقطة.

14- الجونة – 17 نقطة.

15- غزل المحلة – 17 نقطة.

16- الإسماعيلي – 14 نقطة.

17- إنبي – 12 نقطة.

18- مودرن سبورت – 9 نقاط

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