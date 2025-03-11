قمة الأهلي والزمالك.. صراع الألقاب والتاريخ يشتعل في استاد القاهرة

تترقب جماهير الكرة المصرية مواجهة مثيرة تجمع الأهلي والزمالك، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن أولى جولات مجموعة التتويج بالدوري المصري الممتاز. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

يدخل الأهلي القمة وهو في المركز الثاني برصيد 39 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف بيراميدز المتصدر، بعدما خاض 17 مباراة حقق خلالها 11 انتصارًا وتعادل في 6 مواجهات دون أي هزيمة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ32 نقطة، حيث فاز في 9 مباريات، وتعادل في 5، وخسر 3 لقاءات.

والتقى الفريقان قبل أسابيع في الجولة الـ15 من الدوري، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، تقدم الأهلي بهدف للمغربي أشرف بن شرقي، قبل أن يدرك الزمالك التعادل عبر محمود بنتايك.

الأهلي والزمالك

تاريخ مواجهات القمة بين الأهلي والزمالك

تحمل القمة المقبلة الرقم 130 في تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك بـ الدوري المصري، حيث سبق أن فاز الأهلي في 50 مباراة، مقابل 28 انتصارًا للزمالك، فيما انتهت 51 مواجهة بالتعادل.

بينما على مستوى البطولات المختلفة، فقد تواجه الفريقان 229 مرة رسميًا، فاز الأهلي في 99 مباراة، بينما حسم الزمالك 53 لقاءً لصالحه، وانتهت 77 مباراة بالتعادل.

وعلى الصعيد الودي، فقد التقيا 23 مرة، فاز الأهلي في 11 منها، والزمالك في 8، وتعادلا في 4 مباريات، ليصل الإجمالي العام إلى 253 مباراة، تفوق خلالها الأهلي بـ111 انتصارًا، مقابل 61 فوزًا للزمالك، و81 تعادلًا.

هدافو مباريات القمة

يعد عبد الكريم صقر أكثر من سجل في القمة برصيد 19 هدفًا، موزعة بين 10 بقميص الأهلي و9 مع الزمالك، ويأتي بعده مصطفى طه بـ17 هدفًا، ثم مختار التتش ومحمد أبو تريكة بـ13 هدفًا لكل منهما، بينما عماد متعب، فقد سجل 10 أهداف مع الأهلي، بينما أحرز جمال حمزة 9 أهداف بقميص الزمالك.

هدافو القمة من الأجانب

يحتل السوداني عمر النور والتونسي علي معلول صدارة قائمة هدافي الأجانب في القمة، برصيد 4 أهداف لكل منهما، ويأتي الأنجولي أمادو فلافيو ثالثًا بـ3 أهداف، بينما سجل كل من المغربي أشرف بن شرقي، الغاني أحمد فيلكس، القطري حسين ياسر، النيجيري جونيور أجايي، والغاني إيمانويل كوارشي هدفين.

كما شهدت القمة أهدافًا لمجموعة من اللاعبين الأجانب، منهم الفلسطيني مصطفى نجم، التونسي فرجاني ساسي، المغربي وليد أزارو، والجابوني ماليك إيفونا.

اقرأ أيضًا:

بيراميدز يترقب قمة الزمالك والأهلي لحسم صراع الصدارة

محمد صلاح يحصد جائزة لاعب شهر فبراير في الدوري الإنجليزي ويتصدر سباق الهدافين