غيابات مدوية تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري المصري

يفقد فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي العديد من اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك في بطولة الدوري المصري.

ويستضيف ملعب " القاهرة الدولي" مواجهة النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر منافسه الزمالك ضمن فعاليات الجولة الأولى من المرحلة النهائية ببطولة الدوري المصري.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام الزمالك اليوم الثلاثاء الموافق 11 مارس الجاري في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة 130

ويخوض الأهلي المباراة دون عدد من لاعبيه الأساسيين، حيث سيغيب محمد مجدي أفشة، ياسر إبراهيم، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، رضا سليم، علي معلول، يحيى عطية الله، وسمير محمد بسبب الإصابات، بينما سيغيب خالد عبد الفتاح، عمر الساعي، ومصطفى مخلوف لأسباب فنية.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل" برصيد 39 نقطة من 17 مباراة، بينما يتربع الزمالك في المركز الثالث برصيد 32 نقطة من نفس عدد المباريات.

يذكر أن الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي (2023-2024)، ليحقق اللقب الـ44 في تاريخه.

ويمكن متابعة المباراة عبر قناة أون سبورتس، التي ستقدم تغطية خاصة مع استوديو تحليلي يضم مجموعة من نجوم الكرة المصرية.

قائمة النادي الأهلي أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: كريم الدبيس، أحمد نبيل كوكا، مصطفى العش، رامي ربيعة، أشرف داري، محمد هاني، أكرم توفيق، عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، أحمد رضا، إمام عاشور، كريم وليد نيدفيد، حسين الشحات، محمد عبدالله، أشرف بن شرقي.

الهجوم: جراديشار، وسام أبوعلي.

جدول ترتيب دوري NILE قبل موقعة الزمالك والأهلي

ويستعرض " الموجز" جدول ترتيب دوري نايل على النحو التالي:

1- بيراميدز 42 نقطة.

2- الأهلي 39 نقطة.

3- الزمالك 32 نقطة.

4- المصري البورسعيدي 30 نقطة.

5- البنك الأهلي 29 نقطة.

6- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة.

7- فاركو 23 نقطة.

8- حرس الحدود 22 نقطة.

9- زد إف سي 21 نقطة.

10- طلائع الجيش 21 نقطة.

11- سموحة 20 نقطة.

12- بتروجيت 20 نقطة.

13- الاتحاد السكندري 18 نقطة.

14- غزل المحلة 18 نقطة.

15- الجونة 17 نقطة.

16- الإسماعيلي 14 نقطة.

17- إنبي 12 نقطة.

18- مودرن سبورت 9 نقاط.

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