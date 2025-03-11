نجم الأهلي يتمرد قبل مواجهة الزمالك في القمة 130.. تفاصيل مثيرة

يواجه النادي الأهلي أزمة قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك في إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

ويستضيف ملعب " القاهرة الدولي" المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك ضمن فعاليات الجولة الأولى من المرحلة النهائية ببطولة الدوري المصري موسم 2024/2025.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام غريمه التقليدي الزمالك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

عمر الساعي يتمرد على الأهلي

شهدت الساعات الأخيرة حالة تمرد من جانب عمر الساعي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بعد استبعاده من قائمة مباراة القمة أمام نادي الزمالك.

ووفقًا لما علمه " الموجز"، فإن عمر الساعي أبدى غضبًا شديدًا من قرار استبعاده من مباراة القمة، مما زاد من توتر علاقته مع المدير الفني للفريق، السويسري مارسيل كولر، الذي يبدو أن اللاعب لم يعد ضمن خططه الأساسية.

وقد رفض الساعي طلب محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، بالاستمرار في المشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة، وطالب بالرحيل عن النادي.

وأكد اللاعب أنه لا يرغب في الظهور في أي تدريبات مع الفريق طالما أنه مستمر في الاستبعاد من المباريات المهمة، بما في ذلك مواجهة الزمالك الليلة.

كما طلب الساعي من المدير الرياضي عدم إشراكه في التدريبات الجماعية، خاصة بعد أن كان قد تراجع سابقًا عن قراره بالابتعاد عن التدريبات.

إلا أن استبعاده من مباراة الزمالك كان القشة التي قصمت ظهر البعير، مما دفعه إلى إغلاق باب المشاركة في التدريبات حتى يتم حل أزمته مع المدرب كولر.

قائمة النادي الأهلي أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: كريم الدبيس، أحمد نبيل كوكا، مصطفى العش، رامي ربيعة، أشرف داري، محمد هاني، أكرم توفيق، عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، أحمد رضا، إمام عاشور، كريم وليد نيدفيد، حسين الشحات، محمد عبدالله، أشرف بن شرقي.

الهجوم: جراديشار، وسام أبوعلي.

جدول ترتيب دوري NILE قبل موقعة الزمالك والأهلي

1- بيراميدز 42 نقطة.

2- الأهلي 39 نقطة.

3- الزمالك 32 نقطة.

4- المصري البورسعيدي 30 نقطة.

5- البنك الأهلي 29 نقطة.

6- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة.

7- فاركو 23 نقطة.

8- حرس الحدود 22 نقطة.

9- زد إف سي 21 نقطة.

10- طلائع الجيش 21 نقطة.

11- سموحة 20 نقطة.

12- بتروجيت 20 نقطة.

13- الاتحاد السكندري 18 نقطة.

14- غزل المحلة 18 نقطة.

15- الجونة 17 نقطة.

16- الإسماعيلي 14 نقطة.

17- إنبي 12 نقطة.

18- مودرن سبورت 9 نقاط.

اقرأ أيضًا:

إمام عاشور يتصدر قائمة هدافي الدوري المصري قبل انطلاق مرحلة تحديد البطل

ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي والزمالك المرتقبة