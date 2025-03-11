رسالة عاجلة من الأهلي للاعبيه قبل مواجهة القمة ضد الزمالك

يترقب عشاق الكرة المصرية المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الفريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك في بطولة الدوري المصري.

ويستضيف ملعب " القاهرة الدولي" مواجهة النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر أمام غريمه التقليدي الزمالك ضمن فعاليات الجولة الأولى من المرحلة النهائية ببطولة الدوري المصري.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام الزمالك في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

محمد شوقي يؤكد إقامة مباراة الأهلي والزمالك



وتشهد الساعات الأخيرة حالة من الجدل المتصاعد حول مصير مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري لموسم 2024-2025.

وذلك سبب هذا الجدل يعود إلى إسناد إدارة المباراة لطاقم حكام مصري، في وقت يفضل النادي الأهلي الاستعانة بطاقم حكام أجنبي.

ووفقًا لما علمه " الموجز" فإن محمد شوقي، نائب المدير الرياضي، قد وجه اللاعبين بالتركيز الكامل على المعسكر التدريبي والانعزال عن أي ضغوط أو أحداث خارجية متعلقة بالمباراة.

وأكد شوقي أن المباراة ستقام في موعدها المحدد، إلا في حال تلقي أي إشعارات جديدة من محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي.

وأضاف المصدر أن لاعبي الأهلي في حالة تركيز تام ويستعدون بقوة لمواجهة الزمالك، بهدف تحقيق الفوز وجلب النقاط الثلاث لمواصلة مطاردة نادي بيراميدز والدفاع عن لقب الدوري، بالإضافة إلى إسعاد جماهير القلعة الحمراء.



قائمة النادي الأهلي أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: كريم الدبيس، أحمد نبيل كوكا، مصطفى العش، رامي ربيعة، أشرف داري، محمد هاني، أكرم توفيق، عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، أحمد رضا، إمام عاشور، كريم وليد نيدفيد، حسين الشحات، محمد عبدالله، أشرف بن شرقي.

الهجوم: جراديشار، وسام أبوعلي.



جدول ترتيب دوري NILE قبل موقعة الزمالك والأهلي



ويستعرض " الموجز" جدول ترتيب دوري نايل على النحو التالي:

1- بيراميدز 42 نقطة.

2- الأهلي 39 نقطة.

3- الزمالك 32 نقطة.

4- المصري البورسعيدي 30 نقطة.

5- البنك الأهلي 29 نقطة.

6- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة.

7- فاركو 23 نقطة.

8- حرس الحدود 22 نقطة.

9- زد إف سي 21 نقطة.

10- طلائع الجيش 21 نقطة.

11- سموحة 20 نقطة.

12- بتروجيت 20 نقطة.

13- الاتحاد السكندري 18 نقطة.

14- غزل المحلة 18 نقطة.

15- الجونة 17 نقطة.

16- الإسماعيلي 14 نقطة.

17- إنبي 12 نقطة.

18- مودرن سبورت 9 نقاط.



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