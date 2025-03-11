بث مباشر مباراة الزمالك ضد الأهلي في الدوري المصري.. يقدم موقع “الموجز” بث مباشر مباراة الزمالك ضد الأهلي في الجولة الأولى من مرحلة الحسم بالدوري المصري الممتاز.

يدخل الأهلي المواجهة بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، وهو يحتل المركز الثاني برصيد 39 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز المتصدر، خاض الفريق 17 مباراة، فاز في 11، وتعادل في 6، ولم يتعرض لأي خسارة، مسجلًا 30 هدفًا ومستقبلًا 9 أهداف.

بينما الزمالك، فيحتل المركز الثالث برصيد 32 نقطة بعد خوضه 17 مباراة، حقق الفوز في 9 منها، وتعادل في 5، وخسر 3. سجل لاعبوه 30 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 16 هدفًا.

انتهت مباراة الدور الأول بين الزمالك والأهلي بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث تقدم الأهلي عبر المغربي أشرف بن شرقي، قبل أن يدرك مواطنه محمود بن تايك التعادل لصالح الزمالك.

الزمالك والأهلي

بث مباشر مباراة الزمالك ضد الأهلي في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الزمالك ضد الأهلي

شاهد مباراة الزمالك ضد الأهلي

تحمل المباراة الرقم 130 في تاريخ لقاءات الفريقين بالدوري، وتقام مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف على استاد القاهرة الدولي.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - كريم الدبيس - أشرف داري.

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - أحمد رضا.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - جراديشار - حسين الشحات.

الغيابات في صفوف الأهلي

تشهد قائمة الأهلي عدة غيابات، حيث خرج كل من ياسر إبراهيم، عمر الساعي، خالد عبد الفتاح، ومحمد مجدي أفشة لأسباب فنية، فيما يغيب علي معلول ويحيى عطية الله للإصابة، إلى جانب طاهر محمد طاهر الذي لم يكتمل جاهزيته للمباراة.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بن تايك - حسام عبد المجيد - صلاح مصدق - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - محمد شحاتة.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - سيف الدين الجزيري.

الغيابات في صفوف الزمالك

يفتقد الزمالك عدة عناصر مؤثرة، حيث يغيب محمود جهاد، والتونسي أحمد الجفالي، وناصر منسي بسبب الإصابة، فيما خرج مصطفى شلبي من قائمة اللقاء بقرار انضباطي من المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو، بعدما اعترض على استبداله في لقاء مودرن سبورت الأخير بكأس مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الأهلي

تنقل قناة "أون تايم سبورتس 1" المباراة في الدوري المصري حصريًا، مع استوديو تحليلي يضم نخبة من خبراء الكرة المصرية، ومدربين ولاعبين سابقين من الفريقين، إلى جانب تغطية خاصة قبل وبعد اللقاء، تشمل لقاءات مع الجماهير وكواليس استعدادات الفريقين.

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