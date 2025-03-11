بث مباشر مباراة برشلونة ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر مباراة فريق برشلونة ضد بنفيكا، والتي تجمع الفريقين، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

بث مباشر مباراة برشلونة ضد بنفيكا

يسعي كل فريق لتحقيق الفوز في لقاء اليوم الثلاثاء حيث يدخل برشلونة مباراة بنفيكا بعدما انتصر في لقاء الذهاب، بهدف دون رد بملعب بنفيكا، وذلك ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

مشاهدة مباراة برشلونة ضد بنفيكا

مشاهدة ماتش برشلونة ضد بنفيكا

المواجهة التي تجمع فريق برشلونة ضد نظيره بنفيكا، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء اليوم الموافق 11 مارس 2025.

د1..

بث مباشر ماتش برشلونة ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة برشلونة ضد بنفيكا، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات إياب ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

مباراة برشلونة ضد بنفيكا

الان ماتش برشلونة ضد بنفيكا

يمكنك متابعة مواجهة فريق برشلونة ضد نظيره فريق بنفيكا ، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

برشلونة ضد بنفيكا

تشكيل برشلونة ضد بنفيكا

شاهد ماتش برشلونة ضد بنفيكا

شاهد مباراة برشلونة ضد بنفيكا

من المتوقع أن يضم تشكيل فريق برشلونة ضد بنفيكا الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوندي، رونالد أروخو، إينيجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: مارك كاسادو، بيدري، جافي.

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا.

اقرأ أيضًا:

الأهلي ينهي معسكر القمة بعد إخطار إتحاد الكرة ورابطة الأندية بموقفه

إمام عاشور يتصدر قائمة هدافي الدوري المصري قبل انطلاق مرحلة تحديد البطل