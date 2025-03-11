الأهلي ينهي معسكر القمة بعد إخطار إتحاد الكرة ورابطة الأندية بموقفه

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر إنهاء المعسكر المغلق للنادي الأهلي والذي بدأ أول أمس استعدادًا لمواجهة القمة التي كان من المقرر إقامتها في التاسعة ونصف مساء اليوم.

الأهلي

وجاء هذا القرار عقب توصل مجلس الإدارة إلي اتفاق بعدم لعب مباراة القمة اليوم أمام الزمالك والمطالبة بتأجيلها لحين استقدام حكام أجانب، كما أوضح الأهلي أنه في حالة عدم الإستجابه فإن النادي يعلن عدم استكمال بطولة الدوري.

الأهلي يخطر اتحاد الكرة ورابطة الأندية بقراراته

أخطر النادي الأهلي في خطاب رسمي اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية، باللقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة خلال اجتماعه الطارئ الذى عقد في الحادية عشرة صباحًا، وجاءت على النحو التالي:

التمسك بتأجيل المباراة لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تنظم مسابقة الدوري، ورغبة النادي بإقامة مباراة اليوم بطاقم تحكيم أجنبي؛ لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة، وفي حالة عدم الاستجابة، فإن النادي الأهلي يعلن عدم استكمال بطولة الدوري.

مجلس الإدارة في حالة انعقاد مستمر لبحث كافة المستجدات في هذا الشأن.

مجموعة الأهلي في الدور الثاني من الدوري

الأهلي

وكان الأهلي قد ضمن الأهلي مقعده في مجموعة المنافسة علي اللقب بعد احتلاله وصافة الجدول بـ 39 نقطة،بجانب كل من المصري والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود الذين نجحو في احتلال المراكز الـ 9 الأولي في ترتيب الدوري.

فيما يتنافس 9فرق في المجموعة الثانية للهروب من دوامة الهبوط وهم: زد أف سى وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري، الجونة، غزل المحلة، الإسماعيلي، إنبي، مودرن سبورت

نظام الدوري المصري الجديد

ويوضح موقع الموجز نظام الدوري الجديد، حيث يقام هذا الموسم بنظام جديد فيه يشهد الدور الأول مواجهة كل الفرق بعضها ببعض في 17 جولة، فيما يشهد الدور الثاني إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين، على أن تضم كل مجموعة 9 أندية، المجموعة الأولى والتي تضم الـ 9مراكز الأولي في جدول الترتيب للمنافسة على البطل والفرق المتأهلة لبطولات أفريقيا،بينما تضم المجموعة الثانية الـ 9 فرق الآخاري في الدوري للمنافسة علي الهروب من دوامة الهبوط.

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