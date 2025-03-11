القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد بنفيكا في دوري الأبطال الليلة

يترقب عشاق الكرة الإسبانية، مباراة فريق برشلونة ضد بنفيكا، والتي تجمع الفريقين، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي كل فريق لتحقيق الفوز في لقاء اليوم الثلاثاء حيث يدخل برشلونة مباراة بنفيكا بعدما انتصر في لقاء الذهاب، بهدف دون رد بملعب بنفيكا.

موعد قمة برشلونة ضد بنفيكا

المواجهة التي تجمع فريق برشلونة ضد بنفيكا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء اليوم الموافق 11 مارس 2025.

مشاهدة ماتش برشلونة ضد بنفيكا

يمكنك متابعة مواجهة فريق برشلونة ضد بنفيكا ، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

برشلونة ضد بنفيكا

تشكيل برشلونة ضد بنفيكا

من المتوقع أن يضم تشكيل فريق برشلونة ضد بنفيكا الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوندي، رونالد أروخو، إينيجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: مارك كاسادو، بيدري، جافي.

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا.

ترتيب برشلونة بالدوري الإسباني قبل قمة بنفيكا

يرصد لكم موقع الموجز، ترتيب الدوري الاسباني ويأتي كالتالي..

1- برشلونة (57 نقطة)

2- ريال مدريد (57 نقطة)

3- أتلتيكو مدريد (56 نقطة)

4- أتلتيك بيلباو (49 نقطة)

5- فياريال (44 نقطة)

6- ريال بيتيس (38 نقطة)

7- رايو فاليكانو (36 نقطة)

8- ريال مايوركا (35 نقطة)

9- ريال سوسيداد (34 نقطة)

10- سيلتا فيجو (33 نقطة)

11- إشبيلية (33 نقطة)

12- جيرونا (32 نقطة)

13- أوساسونا (32 نقطة)

14- خيتافي (30 نقطة)

15- إسبانيول (27 نقطة)

16- ليجانيس (27 نقطة)

17- لاس بالماس (24 نقطة)

18- فالنسيا (23 نقطة)

19- ديبورتيفو ألافيس (22 نقطة)

20- بلد الوليد (16 نقطة)

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