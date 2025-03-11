رسميًا.. نهاية عقوبة بول بوجبا بعد أزمة المنشطات مع يوفنتوس

انتهت رسميًا عقوبة الإيقاف التي فرضت على النجم الفرنسي بول بوجبا بسبب قضية تعاطي المنشطات، ليصبح بإمكانه العودة إلى الملاعب بدءًا من اليوم بعد انقطاع دام أكثر من عام ونصف.

وكان بول بوجبا قد تعرض لعقوبة إيقاف لمدة 4 سنوات بعد اكتشاف إيجابية عينة الفحص التي خضع لها في 20 أغسطس 2023، عقب مباراة أودينيزي في الدوري الإيطالي ومع ذلك، تم تخفيض العقوبة لاحقًا إلى 18 شهرًا فقط.

بول بوجبا يعود للملاعب بعد نهاية عقوبته

وبانتهاء العقوبة، أصبح بول بوجبا قادرًا على التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني، سواء الآن أو مع بداية الموسم الجديد، باعتباره لاعبًا حرًا دون عقد.

يذكر أن نادي يوفنتوس الإيطالي كان قد أعلن عن إنهاء عقد بول بوجبا بالتراضي في نوفمبر الماضي، بعد اتفاق الطرفين على إنهاء العلاقة التعاقدية.

وجاء في بيان النادي: "يعلن نادي يوفنتوس لكرة القدم وبول بوجبا عن الاتفاق المتبادل على إنهاء عقد الأداء الرياضي، اعتبارًا من 30 نوفمبر 2024".

وانضم بول بوجبا إلى فريق يوفنتوس تحت 21 عامًا في صفقة انتقال حر صيف عام 2012، ولعب مع الفريق الأول لمدة 4 مواسم قبل أن يعود إلى مانشستر يونايتد في صيف 2016، حيث قضى 6 مواسم مع النادي الإنجليزي ثم عاد مرة أخرى إلى يوفنتوس في صفقة انتقال حر.

وخلال مسيرته الاحترافية، شارك بوجبا في 446 مباراة مع الأندية التي مثلها، سجل خلالها 76 هدفًا وصنع 96 آخرًا لزملائه.

كما مثل بول بوجبا منتخب فرنسا الأول في 91 مباراة دولية، سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 9 أهداف أخرى.

موعد مباراة يوفنتوس المقبلة

ويستعد فريق الكرة الأول بـ نادي يوفنتوس للمواجهة المرتقبة أمام فيورنتينا ضمن فعاليات بطولة الدوري الإيطالي موسم 2024/2025.

وستنطلق مواجهة يوفنتوس أمام فيورنتينا يوم الأحد المقبل 16 مارس الجاري ضمن فعاليات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي

ويستعرض " الموجز" جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم

1- الإنتر - 61 نقطة.

2- نابولي - 60 نقطة.

3- أتالانتا - 58 نقطة.

4- يوفنتوس - 52 نقطة.

5- لاتسيو - 51 نقطة.

6- بولونيا - 50 نقطة.

7- روما - 46 نقطة.

8- فيورنتينا - 45 نقطة.

9- ميلان - 44 نقطة.

10- أودينيزي - 40 نقطة.

11- تورينو - 35 نقطة.

12- جنوى - 32 نقطة.

13- كومو - 29 نقطة.

14- كالياري - 26 نقطة.

15- هيلاس فيرونا - 26 نقطة.

16- ليتشي - 25 نقطة.

17- بارما - 24 نقطة.

18- إمبولي - 22 نقطة.

19- فينيزيا - 19 نقطة.

20- مونزا - 14 نقطة.

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