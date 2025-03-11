التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن في دوري الأبطال

يترقب عشاق المتعة والإثارة، مباراة فريق بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن، والتي تجمع الفريقين، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي كل فريق لتحقيق الفوز في لقاء اليوم وكان فريق باير ليفركوزن قد تلقي الهزيمة بثلاثية نظيفة من نظيره بايرن ميونخ في لقاء الذهاب.

تشكيل بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن

من المتوقع أن يضم تشكيل فريق بايرن ميونخ ضد نظيره باير ليفركوزن الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوندي، رونالد أروخو، إينيجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: مارك كاسادو، بيدري، جافي.

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا.

موعد قمة بايرن ميونخ أمام باير ليفركوزن

المواجهة التي تجمع فريق بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء الموافق11 مارس 2025.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن

يمكنك متابعة مباراة فريق بايرن ميونخ أمام نظيره باير ليفركوزن ، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025 عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 4.

بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن

تشكيل باير ليفركوزن ضد بايرن ميونخ

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق باير ليفركوزن ضد نظيره فريق بايرن ميونخ ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: هراديكي.

خط الدفاع: هينكابي، تاه، هيرموسو.

خط الوسط: فريمبونج، تشاكا، بلاسيوس، جيرمالدو.

خط الهجوم: فيرتز، عدلي، بونيفاس.

نجم باير ليفركوزن يغيب عن مواجهة بايرن ميونخ

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني، غياب فلوريان فريتز، لاعب الفريق عن الفريق الألماني لعدة أسابيع بسبب الإصابة.

وتأكد غياب فريتز عن فريق باير ليفركوزن في مباراة اليوم أمام فريق بايرن ميونخ في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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