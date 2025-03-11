مباراة القمة في مهب الريح.. اللائحة تحسم موقف الأهلي أمام الزمالك

تتواصل حالة الغموض بشأن مصير مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، المقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الحسم بالدوري المصري الممتاز. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ورغم اقتراب موعد انطلاق المباراة، فإن الأهلي لا يزال متمسكًا بموقفه الرافض لخوض اللقاء بحكام مصريين، مطالبًا بإسناد إدارة المواجهة إلى طاقم تحكيم أجنبي لضمان النزاهة التحكيمية، هذا الموقف أثار جدلًا واسعًا في الساعات الماضية، خاصة بعد التطورات التي شهدتها تحركات الفريق الأحمر.

مع انتهاء المحاضرة الفنية للفريق في فندق الإقامة بالتجمع الخامس، تحركت الحافلة وسط تكهنات بأنها تتجه إلى استاد القاهرة، إلا أن المفاجأة كانت في تغيير مسارها نحو فرع النادي بمدينة نصر، حيث خاض اللاعبون مرانًا طبيعيًا، في إشارة واضحة إلى تمسك الإدارة بقرار عدم خوض المباراة إلا بشروطها.

وتنص لوائح الدوري المصري على أن الفريق يعتبر منسحبًا في حال عدم وصوله إلى أرض الملعب بعد مرور 15 دقيقة من موعد بدء اللقاء، مما قد يؤدي إلى اعتبار الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0 حال استمرار رفض الأهلي خوض اللقاء.

عقوبة الانسجاب

وفي ظل استمرار الأزمة، تترقب الجماهير الموقف النهائي لاتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت هناك حلول وسطى قد تُنهي الأزمة قبل موعد المباراة، أم أن القرار النهائي سيحسم الأمر في الساعات القليلة المقبلة.

وكان النادي الأهلي أرسل خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة، أوضح خلاله موقفه النهائي من المباراة، استنادًا إلى القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة خلال اجتماعه الطارئ الذي عقد صباح اليوم في الحادية عشرة، والتي جاءت على النحو التالي:

الإصرار على تأجيل المباراة احترامًا لقرار رابطة الأندية المحترفة، مع التأكيد على ضرورة تعيين طاقم تحكيم أجنبي لضمان النزاهة والعدالة بين الأندية المتنافسة، وفي حال عدم تحقيق ذلك، فإن الأهلي يلوّح بعدم استكمال بطولة الدوري.

استمرار انعقاد مجلس الإدارة لمتابعة التطورات واتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للمستجدات.

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