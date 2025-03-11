مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

يترقب عشاق كرة القدم، موعد مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان التي تجمع بينهما اليوم، في بطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان

موعد مشاهدة مباراة ليفربول وباريس

ويتواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي مع باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتبدأ مشاهدة مباراة ليفربول وباريس، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وعند الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، كما تبدأ في الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وليفربول

شاهد الآن ماتش باريس سان جيرمان وليفربول

وتذاع أحداث مباراة باريس والليفر اليوم، عبر شاشة بي إن سبورت، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أووربا، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان

مشاهدة ماتش ليفربول وباريس سان جيرمان

ويمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا اليوم، من خلال ترددات قناة بي إن سبورت والذي يستعرضها لكم موقع الموجز فيما يلي.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

-التردد 11566 -الاستقطاب عمودي -معدل الترميز 27500 -معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

- التردد 11054 - الاستقطاب- أفقي - معدل الترميز 27500 -معامل تصحيح الخطأ 2/3.

مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان

معلق مباراة ليفربول وباريس

وتولى مهمة التعليق على هذه القمة، عامر الخوذيري.

تشكيل ليفربول أمام باريس سان جيرمان

ومن المنتظر أن يأتي تشكيل ليفربول اليوم كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، كوستاس تسيميكاس.

الوسط: ريان جرافنبيرش، كورتيس جونز.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، دومينيك سوبوسلاي، لويس دياز.

الهجوم: داروين نونيز.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام ليفربول

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، ويليام باشو، نونو مينديش.

وسط الملعب : فيتور فيريرا، فابيان رويز، روبن نيفيس.

وفي الهجوم: برادلي باركولا، عثمان ديمبيلي، خفيتشا كفاراتسخيليا.

والجدير بالذكر، أن الريدز حسم مباراة الذهاب لصالحه بنتيجة 1-0، ويسعى إلى الفوز في الإياب من أجل الحصول على بطاقة التأهل.

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