تشكيل مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان المتوقع في دوري أبطال أوروبا

ازداد البحث من متابعي كرة القدم العالمية، عن تشكيل مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان المتوقع في دوري أبطال أوروبا بهذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول الإنجليزي مع باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار فعاليات إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة ليفربول وباريس، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وعند الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، كما تبدأ في الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

ويدير هذه القمة الأوروبية، الحكم الروماني إشتفان كوفاتش، ويعاونه كل من ميهاي ماريكا وفيرينتش تونيوجي.

تشكيل مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان المتوقع

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، تشكيل مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان المتوقع في دوري الأبطال.

تشكيل ليفربول ضد باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، كوستاس تسيميكاس.

الوسط: ريان جرافنبيرش، كورتيس جونز.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، دومينيك سوبوسلاي، لويس دياز.

الهجوم: داروين نونيز.

مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان

تشكيل باريس سان جيرمان ضد ليفربول

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، ويليام باشو، نونو مينديش.

وسط الملعب : فيتور فيريرا، فابيان رويز، روبن نيفيس.

وفي الهجوم: برادلي باركولا، عثمان ديمبيلي، خفيتشا كفاراتسخيليا.

معلق ومشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

ويمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط، بصوت المعلق عامر الخوذيري.

قائمة باريس سان جيرمان ضد ليفربول

وجاءت قائمة باريس على النحو التالي..

حراس المرمى: جيانلويجي دوناروما، ماتفي سافونوف، أرناو تينياس. الدفاع: لوكاس هيرنانديز، نونو مينديز، لوكاس بيرالدو، ويليان باتشو، بريسنيل كيمبيمبي، ماركينيوس، أشرف حكيمي.

الوسط: فابيان رويز، فيتينيا، لي كانج إن، سيني مايولو، وارين زائير إيمري، جواو نيفيز.

الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا، برادلي باركولا، جونزالو راموس، إبراهيم مباي، عثمان ديمبلي، ديزيريه دويه.

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