موعد مباراة برشلونة ضد بنفيكا في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

تترقب جماهير البارسا، مباراة فريق برشلونة ضد بنفيكا، والتي تجمع الفريقين، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز في لقاء اليوم حيث يدخل برشلونة مباراة بنفيكا بعدما انتصر في لقاء الذهاب، بهدف دون رد بملعب بنفيكا.

موعد مباراة برشلونة أمام بنفيكا

المباراة التي تجمع فريق برشلونة ضد بنفيكا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء اليوم الموافق 11 مارس 2025.

القنوات الناقلة لقمة برشلونة ضد بنفيكا

يمكنك مشاهدة مباراة فريق برشلونة ضد بنفيكا ، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

برشلونة ضد بنفيكا

تشكيل برشلونة المتوقع ضد بنفيكا

من المتوقع أن يضم تشكيل فريق برشلونة ضد بنفيكا الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوندي، رونالد أروخو، إينيجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: مارك كاسادو، بيدري، جافي.

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا.

ترتيب برشلونة بالدوري الإسباني قبل قمة بنفيكا

يرصد لكم موقع الموجز، ترتيب الدوري الاسباني ويأتي كالتالي..

1- برشلونة (57 نقطة)

2- ريال مدريد (57 نقطة)

3- أتلتيكو مدريد (56 نقطة)

4- أتلتيك بيلباو (49 نقطة)

5- فياريال (44 نقطة)

6- ريال بيتيس (38 نقطة)

7- رايو فاليكانو (36 نقطة)

8- ريال مايوركا (35 نقطة)

9- ريال سوسيداد (34 نقطة)

10- سيلتا فيجو (33 نقطة)

11- إشبيلية (33 نقطة)

12- جيرونا (32 نقطة)

13- أوساسونا (32 نقطة)

14- خيتافي (30 نقطة)

15- إسبانيول (27 نقطة)

16- ليجانيس (27 نقطة)

17- لاس بالماس (24 نقطة)

18- فالنسيا (23 نقطة)

19- ديبورتيفو ألافيس (22 نقطة)

20- بلد الوليد (16 نقطة)

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