مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو في دوري أبطال أوروبا

يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر مباراة فريق ريال مدريد ضد أتلتيكو، والتي تجمع الفريقين، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.



مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو

الان ماتش ريال مدريد ضد أتلتيكو

يمكنك متابعة مواجهة فريق ريال مدريد ضد أتلتيكو ، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو

مشاهدة ماتش ريال مدريد ضد أتلتيكو

المواجهة التي تجمع فريق ريال مدريد ضد أتلتيكو، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الموافق 12 مارس 2025.

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بث مباشر ماتش ريال مدريد ضد أتلتيكو في دوري أبطال أوروبا

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات إياب ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

ريال مدريد ضد أتلتيكو

تشكيل ريال مدريد ضد أتلتيكو

شاهد ماتش ريال مدريد ضد أتلتيكو

شاهد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو

من المتوقع أن يضم تشكيل فريق ريال مدريد ضد أتلتيكو الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ألابا - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - رودريجر

الوسط: بيلينجهام - كامافينجا - فالفيردي

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو جويس.

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو

يبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز في لقاء اليوم الأربعاء وكان فريق ريال مدريد قد حقق الفوزعلى نظيره فريق أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1 في لقاء الذهاب.

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