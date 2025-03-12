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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

موعد مباراة أستون فيلا ضد كلوب بروج في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

أستون فيلا ضد كلوب
أستون فيلا ضد كلوب بروج

يترقب عشاق كرة القدم، مواجهة فريق أستون فيلا ضد كلوب بروج، والتي تجمع الفريقين، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز في لقاء اليوم وكان فريق أستون فيلا قد حقق الفوزعلى كلوب بروج في بلجيكا بنتيجة 3-1 في لقاء الذهاب.

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موعد قمة أستون فيلا ضد كلوب بروج

المواجهة التي تجمع فريق أستون فيلا ضد كلوب بروج، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء الموافق 12 مارس 2025.

مشاهدة قمة أستون فيلا ضد كلوب بروج 

يمكنك مشاهدة قمة فريق أستون فيلا ضد كلوب بروج ، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 4.

أستون فيلا ضد كلوب بروج 

تشكيل أستون فيلا ضد كلوب بروج

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق أستون فيلا ضد كلوب بروج ويضم الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: مارتينيز.

خط الدفاع: كاش، دييجو كارلوس، دوجلاس لويز، باو توريس.

خط الوسط: روجرز، ماكجين، ديابي، أليكس مورينو.

خط الهجوم: واتكينز، بايلي.

ويسعي فريق أستون فيلا لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، خاصة أنه لم يتعرض لأي خسارة في آخر 15 مباراة خاضها على ملعب "فيلا بارك"، مما يمنحه دفعة معنوية قوية قبل مواجهة الفريق البلجيكي.

من ناحية أخري يواجه فريق كلوب بروج مهمة صعبة، حيث لم يحقق أي انتصار في 14 مواجهة سابقة بالملاعب الإنجليزية، ويسعي الفريق للفوز بفارق هدفين على الأقل لقلب الطاولة والتأهل إلى الدور المقبل.

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