لماذا تم حبس المتهم بالنصب على "أفشة" 3 سنوات رغم إلغاء سبيله، شهدت قضية المتهم بالنصب على لاعب الكرة بالنادي الأهلي "محمد مجدي أفشة"، تفاصيل جديدة بعد أن قضت المحكمة بحبس المتهم 3 سنوات رغم إخلاء سبيله في وقت سابق.

لماذا تم حبس المتهم بالنصب على "أفشة" 3 سنوات رغم إلغاء سبيله، ويستعرض الموجز تفاصيل ما حدث وسبب الحكم على المتهم بالحبس 3 سنوات بالتهمة النصب على أفشة.

محكمة

المحكمة تقضي بحبس رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة

لماذا تم حبس المتهم بالنصب على "أفشة" 3 سنوات رغم إلغاء سبيله، قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، بحبس رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادى الأهلى محمد مجدى " أفشة" 3 سنوات رغم إلغاء سبيله في وقت سابق.

لماذا أخلت المحكمة سبيل رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة؟

كانت المحكمة أصدرت قرارها بإخلاء سبيل المتهم بناء على طلب قدم من قبل دفاعه ليتمكن من إحضار الشيك المتنازع عليه مع لاعب الأهلى.

ولكن لم يتمكن المتهم من تقديم الشيكات التي زعم أنها ستكون سبب براءته وذلك فى جلستين متتاليتين، وبناء عليه أصدرت المحكمة حكمها بحبسه 3 سنوات، لعد تقديم الشيكات التي زعم إمتلاكه لها.

جدير بالذكر أنه حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، جلسة 7 مايو المقبل، لنظر استئناف رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادى الأهلى محمد مجدى "أفشة"، على حكم حبسه 3 سنوات.

يذكر أنه قررت نيابة القاهرة الجديدة، في وقت سابق بإحالة رجل أعمال متهم بالنصب على لاعب النادى الأهلى محمد مجدى أفشة، والاستيلاء على شيك مؤجل الدفع لشهر فبراير المقبل بقيمة 13 مليون جنيه، لمحكمة الجنح وتحديد حلسة 1 فبراير لنظر أولى الجلسات.

وبحسب التحريات التي أجريت فأن المتهم قام بالاستيلاء على شيك من لاعب الأهلى بحجة جلب سيارة له من الخارج، لكنه لم يوفى بوعده ورفض أيضا رد الشيك.

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